Aşırı yorgunluğu ölçen kan testi

Bu testle, özellikle aşırı yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı ölümcül olabilecek trafik kazalarının önlenmesi amaçlanıyor.

İngiltere’deki Surrey Üniversitesi bilim insanları, yorgunluk seviyesini ölçebilen bir kan testi geliştirdi. Yeni kan testiyle, polisin araç kullanmak için ‘fazla yorgun’ sürücüleri tespit edebileceği belirtildi. İngiltere’de 2015 yılında yapılan bir çalışmada, ülkedeki tüm ölümcül trafik kazalarının yüzde 4’ünün nedeni uykusuzluk ve yorgunluk olarak çıkmıştı. İngiliz polisinin kullanması muhtemel bu yeni ‘kan testi’yle, ülkedeki yorgunluk kaynaklı ölümcül trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor. Kan testinin çalışanlar için de kullanılabileceği ifade ediliyor.