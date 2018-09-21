Sedef hastaları ne sıklıkla banyo yapmalı?

Bahadır, sedef hastalarının kış aylarında kaç günde bir banyo yapmaları gerektiği konusunda da önemli uyarılar yaptı.

Dr. İlteber Bahadır Kasım – Mayıs ayları arasında banyolarından sonra mutlaka çeşitli vücut losyonları ve yağları kullanmak gerektiğini ifade ediyor.

Bahadır, kullanılan kremlerin markasının veya cinsinin en az 2 ayda bir değiştirilmesi gerektiğini söylüyor.

Hastaların mutlaka uyması gereken bazı koşullar olduğunu belirten Dr. Mehmet İlteber Bahadır, “Ana kuralımız cildin yağ ve nem dengesini doğru olarak sağlamaktır” dedi ve şöyle devam etti: Üst cilt dediğimiz epidermiste kan damarı bulunmaz. Buradaki hücreleri genel olarak ölü ya da yarı ölü olarak tanımlayabiliriz. Kaldı ki bu hücrelerin 28 günde bir değişir.

Dr, İlteber Bahadır sedef hastalarının banyo sıklıkları hakkında şöyle diyor: Hasta bizde tedavi görsün ya da görmesin yaz aylarında yani havanın sıcak ve terlemenin fazla olduğu aylarda banyoda bir sınırlama yapmıyoruz.

Fakat özellikle terlemenin olmadığı kış aylarında her gün banyo yapmak cildin yağını alır. Cilt hızla kurur ve çatlar. Bu da sedef hastalığı lezyonlarının hızla artmasına sebep olur.

Yazın havaların sıcak olduğu terlemenin bol olduğu günlerde banyo sayısında bir sınırlama yapmazken (Bir kişi yaz aylarında günde 2 veya 3 kez dahi banyo yapabilir) havaların soğuk gittiği soğuk kış aylarında en erken 2 günde 1 hastalarımızın banyo yapmaları zaruridir. Kış aylarında sık banyo yapmak ciltte kuruma ve çatlamayı artırır.

SEDEF HASTALARI KREM SÜRERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Bu soruyu Dr. Mehmet İlteber Bahadır şu şekilde cevaplıyor:

Yanlış krem kullanımı sonucunda her hastada sedef hastalığı lezyonları hızla büyür, birleşir. Hasta ortalama olarak bir kola yeterli kıvamda olan bir kremi bir leblebi büyüklüğü kadar parmak uçlarına alarak asla direkt olarak lezyona değil, yaranın 5 – 10 santim kenarından, sağlıklı ciltten yayarak lezyonların üstüne doğru sürmelidir.

Hasta, kremi avucunun içine döküp direkt olarak lezyonların üstüne veya çatlaklara ovalayarak uygularsa kullanmış olduğu krem üst cilt epidermisden alt cilde yani kan damarlarının olduğu bölgeye geçer. Hastanın lezyonlarında alevlenme, koyu kızarıklık, şişme ve kaşıntıyla beraber yaraların büyümesine ve artmasına sebep olur.

Asla, hangi krem olursa olsun (Kortizonlu kremler hariç) cilt bakım kremleri bu şekilde kullanılmamalıdır.

Az miktarda kremin yaranın ortalama 5 – 10 santim uzağından başlayıp yayarak sağlıklı ciltten yaralara doğru sürülmesinde kremler alt cilde geçmez. Kan damarlarının bulunduğu bölgeye krem zarar vermez, alerjik reaksiyon oluşmaz. Hasta doğru krem kullanımı sonrası ferahlar. Bu şekilde krem sürüldüğünde kaşıntılarının kaybolduğu, çatlamalarının azaldığı ve kabuklanmanın kaybolduğu gözlenir

Yanlış miktarda ve teknikte krem kullanımı sedef hastalığını arttırır. Doğru krem, doğru miktar ve doğru teknik bu hastalığın tedavisinde olmazsa olmaz mecburiyetimizdir.