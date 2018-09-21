Bir avuç sert kabuklu yemişin hayatınızı kurtaran 5 özelliği

Imperial College of London ve Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ortaklaşa yapılan bir toplu analiz çalışması her gün en az 20 gr çiğ sert kabuklu yemiş tüketen bireylerin yakalanabileceği hastalık sayısını önemli ölçüde düşürdüğünü belirtiyor.

Çalışma 2013 yılında Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik ülkelerinde yaşanan 4,4 milyon erken ölümün günde 20 gr’dan az çiğ sert kabuklu tüketmeye bağlanabileceği belirtiliyor. Araştırma dünyanın her noktasından 819 bin katılımcının incelendiği 29 çalışmanın sonuçlarını birlikte analiz etti. Araştırma her ne kadar bölgelerdeki bireylerin değişken özelliklere sahip olduğunu kabul erse de, tüm araştırmalarda çiğ sert kabuklu yemiş tüketiminin sağlık sorunlarını azalttığını belirtti.

Araştırma bir avuç sert kabuklu yemiş tüketmenin:

Koroner kalp hastalıkları riskini %30 oranında,

Kanser riskini %15 oranında,

Erken ölüm riskini %22 oranında,

Solunum yolları hastalıklarından ölüm riskini %50 oranında,

Diyabet riskini ise %40 oranında azalttığını savunuyor.

Buna karşın sert kabuklu yemişler bolca “iyi yağ” içeren yiyeceklerden olduğundan kalori olarak oldukça yüksek değerlere sahipler. 20 gram karışık sert kabuklu yemiş yaklaşık 120 kaloriye sahip. Ceviz gibi daha fazla kaloriye sahipken, antep fıstığı daha düşük oranlarda. Ama yararları göz önüne alındığında her gün bu süper yiyecekleri tüketmeyi durdurmak yerine sadece ölçülü bir şekilde ve çiğ olarak tüketmeye dikkat etmek yeterli.

Kalp hastalıkları riskini azaltan ve kolestrolü düşüren; doymuş yağ, lif, potasyum ve magnezyum gibi besleyici maddeler bu yemişlerde bolca bulunmakta. Özellikle ceviz ve pekan, kanser ve protein ile DNA yapısına zarar veren oksidatif stres riskini azaltabilecek antioksidanlar açısından en zengin yiyeceklerden biri.

KAYNAK: YEŞİLİST