Basen eriten besinler neler?

Basen nasıl eritilir sorusu özellikle kadınların en çok cevap aradığı ve şikayet ettiği durumlardan biri.

İşte hızlı bir şekilde yağ yakarak, kısa sürede basenlerin erimesine yarayacak 5 faydalı besin…

Greyfurt

İçerisinde bulunan yüksek miktarlı enzim ve su ile sağlık deposu olan greyfurt, yağ yakımını hızlandıran besinler arasında yerini alıyor. İster posalı hali olan meyvesiyle ister taze sıkılmış olarak tüketebilirsiniz.

Yoğurt

Yoğurt, sadece basen değil göbek yağlarının yakılması için de vazgeçilmez bir yiyecektir. Günlük beslenmenize dahil edeceğiniz yoğurdu tarçın, zencefil ve zerdeçal ile zenginleştirerek tüketin.

Yumurta

Yumurta sizi uzun süre tok tutarak, günlük protein ve kalsiyum ihtiyacınızı büyük ölçüde sağlar. Aynı zamanda da kasları kuvvetlendirerek yağlara veda etmeye yardımcı olur.

Roka

Yeşillikler arasında sağlık deposu olan roka, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde gün boyu sizi tok tutar ve yağ yakmanıza yardımcı olur.

Yağsız tavuk eti

Yüksek protein kaynağı olan tavukgöğsü eti, tavuğun yağlı bölgelerine nazaran tokluk hissi vermekte birebirdir. Sindirim noktasında da rahatlık sağlayan tavuk etinin haftada 3-4 kez tüketilmesi tavsiye edilir.