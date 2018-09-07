Şarbondan korunmak için nasıl önlem alınmalı?

İnsanların şarbon nedeniyle et tüketiminden kaçındıklarını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Rengi değişmiş, kuşku duyulan etlerin yenmemesi gerekir ancak iyi pişmiş etlerde basil öldüğünden tüketilmesinde sorun yoktur. Şarbon süt ve süt ürünleriyle de bulaşmadığından gönül rahatlığı ile tüketilebilir” dedi.

Son günlerde şarbon hastalığının ortaya çıkması ile birlikte Türkiye’de pek çok kişi şarbon şüphesiyle hastanelere başvurdu. ‘Bacillus Anthacis’ isimli bakterinin yol açtığı şarbon hastalığının kuluçka süresinin genellikle 2 ile 7 gün arasında olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Şarbon hayvanlarla temas eden kişilere bulaşır. Şarbon insandan insana geçmese de hastanın derisindeki lezyona dokunulması ile de bulaşabilir” açıklamasında bulundu.

CİLTTE LEZYONU OLAN, ATEŞİ VE İSHALİ OLANLAR HEKİME BAŞVURMALI

Hayvancılıkla uğraşan kişilerin, kasapların ve veterinerlerin risk altında bulunduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “En çok görülen formu deri şarbonu olmakla beraber, bağırsak ve akciğer şarbonları da diğer formudur” dedi. Hayvan teması sonrası ciltte lezyonu olanların, ateşi ve ishali olanların hemen hekime başvurması gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Elif Hakko, erken tanının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Genel olarak hayvanla uğraşmayan kişilerde şarbon riski çok düşüktür” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE SON GÜNLERDE GÖRÜLEN ŞARBON FORMU DERİ ŞARBONU

Türkiye’de son günlerde konan şarbon tanılarının deri şarbonu olduğunu ve hepsinin hayvan teması sonucu oluştuğunu belirten Doç. Dr. Elif Hakko, “Deri şarbonunda; basilin girdiği yerde önce böcek ısırığı gibi kızarıklık oluşur, 2-3 gün içinde lezyon büyür ve ortasında siyah renkli yara görünür. Etrafı ise şiş ve kabarıktır” dedi. Bağırsak şarbonunun belirtilerinin ise bulantı, kusma, iştahsızlık ve ateş olduğunu söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, “Bu belirtilere karın ağrısı, kanlı kusma ve kanlı ishal de eklenir. Akciğer şarbonu ise en tehlikelisi olup önce soğuk algınlığı ile başlar daha sonra yüksek ateş ve zatürre meydana gelir. İlk 72 saatte tedavi edilmezse ölümcül seyreder” uyarısında bulundu.

ŞARBONDAN KORUNMAK İÇİN NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş ise “Kasaplar, veterinerler, mezbahada çalışanlar, deri işçileri genellikle risk grubu altındadır. Bu meslekleri yapan kişiler çalışırken kesinlikle eldiven, maske gibi koruyucu önlemlerini almalıdırlar. Riskli bölgeler araştırılmalı ve karantinaya alınmalıdır. Büyük ölçekte, hayvan sürülerinin kontrolleri ve aşıları eksiksiz bir şekilde yapılmalıdır. Şarbonlu olduğu belirlenen hayvanlar var ise, asla kesilmemeli ve derisi yüzülmemelidir. Şarbondan ölen hayvanlar belediye çalışanları gözetiminde imha edilmelidir. Hasta hayvanların bulundukları yerler dezenfekte edilmelidir. Şarbonlu hayvanların temas ettiği gübre yem gibi maddeler yakılarak imha edilmelidir. Bilmediğiniz yerlerden hayvansal ürünler alıp tüketmemeye özen gösterin. Etinizi güvendiğiniz kasap ve marketlerden alın. İyi pişmeyen ve az pişmiş etleri yemeyin” açıklamasında bulundu.