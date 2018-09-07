CHP'li Tekin o hastaneyi Meclis'e taşıdı: Haksızlık değil mi?

Gürsel Tekin şunları söyledi:

“Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde kalp krizi ve damar hastalıklarının acil müdahalesinde hayati önem taşıyan koroner anjiyografi ünitesinin olmadığını derin üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Çağımızın çoğu ölümle sonuçlanan önemli hastalıklarından bir tanesi olan kalp krizine ilk müdahale büyük önem taşıyan koroner anjiyo ünitesinin Gümüşhane’de bulunmaması, bu şehirde yaşayan insanlara yapılan en büyük haksızlık değil midir?

Sağlık hakkı, insanların temel haklarından biridir. İnsanların sağlıklı yaşayabilmeleri için, öncelikle koruyucu önlemlerin alınması gerekir. Yani tüm insanların, sağlık hizmetlerinden aynı ölçüde yararlanma; fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı bir hayat sürme hakkı bulunur. Bu haklar insanın doğası gereği en doğal ve temel haklarıdır”. diyerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde Koroner Anjiyo cihazı neden yok? Bir hekim olarak bu konuda hicap duyuyor musunuz?

Anjiyografi ünitesinin olmayışı nedeniyle yılda kaç hasta başka illere sevk ediliyor?

90 milyona mal olan bir hastaneye, Anjiyo cihazı alınmış olsaydı ekstra ne kadar maliyet oluştururdu?

Gümüşhane’de yılda kaç yurttaş, kalp krizi geçirmesi ve kalp damarlarında tıkanıklık şüphesiyle devlet hastanesine müracaat ediyor?

15 dakikalık bir işlem için, hasta ve hasta yakınlarının üç saat süren yola, doktorsuz ekiplerle sevk edildiği iddiası doğru mudur?

Gümüşhane’nin dışında, anjiyografi ünitesinin olmadığı başka bir ilimiz bulunmakta mıdır?

Gümüşhane’ye Koroner Anjiyo Ünitesi göndermeyi düşünüyor musunuz? Ne zaman?