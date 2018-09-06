O hormon bağışıklık sistemini güçlendiriyor!

Toronto Hastanesi Araştırma Enstitüsü’nde çalışan bilim insanları tarafından yapılan çalışmada insülin hormonunun immün sistemini enfeksiyona karşı güçlendirdiğine dair güçlü bulgular elde edildi.

Bilim insanlarının yeni keşfettikleri T hücrelerinde bulunan insülin sinyal yolaklarının, T hücrelerinin daha hızlı çoğalmasını ve daha fazla sitokin salgılamasını sağlayarak immün sistemi güçlendirdiğini tespit etti. Bu hızlı ve etkili cevap sayesinde T hücreleri bizi hastalıklardan hatta ölümcül hastalıklardan da koruyor. Makalede yer alan bilgiye göre, insülin reseptörleri enfeksiyon durumunda T hücrelerinin aktive olması için gereken uyarıcılara aracılık ediyor.

Bu zamana kadar karaciğerde, kaslarda veya yağlarda bulunan insülin hormonun kan şekerinin düzenlenmesindeki rolü hakkında veya enerji dönüşümleri hakkında birçok çalışma yapılmasına karşın hala insülin hormonun immün sistemin üzerindeki etkileri tam olarak bilinmiyor. Dr. Tsai çalışma hakkında “İnsülin hormonu ve immün sistem arasındaki bağlantı şuan detaylı bir şekilde izah edilemiyor ama yürüttüğümüz çalışma ışığında T hücrelerinin diğer vücut hücreleri gibi insülin kaynaklı metabolik sinyallere cevap vermesi çok büyüleyici” yorumunda bulundu.

Bu çalışmada, insülinin T hücrelerinin fonksiyonunu nasıl etkilediği ve T hücrelerinin hangi durumlarda insüline cevap vermediği araştırıldı. Çalışmada özellikle T hücrelerinin incelenmesinin nedeni ise bu hücrelerin, enfeksiyona karşı savunmada hayati bir görev almasından kaynaklanıyor.

Araştırma ekibi insülin ile T hücreleri arasındaki bağlantıyı anlamak için genetik olarak değiştirilmiş özel fareler kullanıldı. Bu farelerin T hücrelerinde normal T hücrelerinden farklı olarak insülin reseptörü bulunmuyor yani bir nevi insülin direncini taklit ediyor. Daha sonra bu özelleştirilmiş hücrelerin farklı stres faktörleri altında – H1N1 grip virüsü gibi – nasıl davrandıkları gözlemlendi.

Gözlem sonuçlarını Dr.Winer şöyle yorumluyor: “İnsülin reseptörleri ya da sinyal molekülleri immün sisteminin en etkili şekilde çalışmasını sağlıyor bir nevi güçlendirici etkisi var.” İnsülin reseptörü bulunmayan ya da insülin direncine sahip farelerin T hücreleri virüsleri etkisiz hale getirmekte başarısız oldular.

Takımın bundan sonraki araştırması tip 2 diyabete sahip hastalarda ve tip 2 diyabete yakalanma olasılığı yüksek olan obez kişilerdeki immün sistem ve insülin hormonu arasındaki bağlantıyı incelemek üzerine olacak.

Dr. Tsai, T hücrelerinin davranışlarının detaylıca öğrenilmesi sonucunda çok daha etkili ve güvenilir tedavi yöntemlerinin bulunabileceğine dair açıklama da bulundu. Belki de gelecekte insülin sinyalleri içeren aşıların üretebileceğini bu sayede inflamasyona bağlı kireçlenme, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi hastalıklarının önüne geçilebileceğini belirtti.