CHP sordu: O ameliyatlar neden yapılmıyor?

"Konu sadece yasal değil vicdani ve insani bir meseledir"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, hastanelerde yapılması durdurulan ve bu nedenle çocukların işitme kaybı tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı biyonik kulak ameliyatlarını TBMM gündemine taşıdı.

Antmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede, her bin bebekten birinin işitme engelli olarak dünyaya geldiğini belirterek “Günümüzün teknolojileriyle geliştirilen tıbbi cihazların, işitme duyusunu geri kazandıracak ve bir duyu organının yerini alabilecek çözümler sunduğu aşikardır. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz biyonik kulaklardır. Biyonik kulak ameliyatları neden yapılmamaktadır?” diye sordu.

Anayasa’da hem de Türkiye’nin tarafı olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye göre, çocukların eşit ve sağlıklı olarak hayata katılımlarının sağlanmasının bir görev olduğunu ifade eden Antmen, “Konu sadece yasal değil vicdani ve insani bir meseledir. Her çocuk önemli ve özeldir. Çocukların sosyal hayatta eşit, sağlıklı ve mutlu yer alabilmesi de sağlıklı koşullara sahip olmasıyla ve devletin de çocuklara bu koşulları sağlamasıyla mümkündür” dedi.

Sağlık Bakanına yöneltilen sorular şöyle:

Biyonik kulak ameliyatları neden yapılmamaktadır? Bu ameliyatlar yapılmadığı için kaç çocuk işitme engeliyle karşı karşıya kalmıştır? Ailesinin parası olmadığı için kaç çocuk bu ameliyatı olamamış ve işitme kaybıyla yaşamak zorunda bırakılmıştır?

Şu anda kaç çocuğun biyonik kulak ameliyatı olması gerekmektedir? Kamu ve özel hastanelere yapılan başvuru sayısı nedir? Kaç aile konuyla ilgili sıra beklemektedir?

Son 5 yılda kaç çocuğa biyonik kulak ameliyatı yapılmıştır? Bu ameliyatlarda hastaneler ücret talep etmekte midir? Etmekteyse ne kadar ücret talep edilmektedir?

Biyonik kulak ameliyatı için kullanılan ekipman ve cihazların hangileri ithal edilmektedir? Bu ithalata ne kadar harcanmaktadır? Bahsi geçen ithalatı hangi firmalar yapmakta, ne kadara almakta ve hastanelere ne kadara satmaktadır? Bu ithalat ve hastanelere satış dolar ile mi gerçekleştirilmektedir? Ameliyatların durdurulmasının doların yükselmesiyle ilgisi nedir?

Sorunun biran önce çözümü ve çocukların ivedi şekilde ve ücretsiz biçimde bu ameliyatı olmaları için ne tür girişimlerde bulunacaksınız?