Yaz tatili sonrası ağız ve diş bakımını ihmal etmeyin

Ağız ve diş sağlığı en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında yer alıyor. Özellikle yaz tatili döneminde ihmal edilen ağız ve diş bakımı için tatil sonrası diş doktorlarının kapısı çalınıyor.

Özellikle son dönemlerde trend olan porselen dolgu, diş beyazlatma, botox ve Laminate Veneer ile gülüş tasarımı da tatil dönüşü en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor.

Almanya’nın ilk diş hekimliği fakültesine ev sahipliği yapan Leipzig Üniversitesi’ndeki lisans eğitiminin ardından Almanya ve İngiltere'de uzun yıllar dijital diş hekimliği konusunda çalışmalar yürüten Gülcan Usal, ağız ve diş sağlığı konusunda daha çok bilinçlenmemiz gerektiği konusuna dikkat çekiyor. Usal; ‘Tatilde kontrolsüz tatlı ve asitli içecekler, alkol (şarap), puro ve sigara tüketimi dişlerin lekelenmesine sebep oluyor. O yüzden temizlik ve beyazlatma yapılması gerekiyor.

Ayrıca uçak seyahatleri dolayısıyla yaşanan basınç değişikliği, ağızda var olan derin çürüklerin şiddetlenmesine neden oluyor. Bu dönemi sorunsuz geçirmek ve diş ağrıları yaşamamak için ağız ve diş bakımına önem verilmesi gerekiyor. Ben tüm hastalarıma tatil sonrası mutlaka diş kontrolünü yaptırmalarını öneriyorum.

Özellikle çocukların tatilde geçirdikleri dönemde dişlerini düzenli fırçalamamaları tatil dönüşü problem yaşamalarına neden oluyor. Bu yüzden tatil dönüşünde mutlaka uzman bir diş hekimine kontrole gitmelerini öneriyorum.’ diyerek tatil dönüşü yapılacaklar listesine diş kontrolünü de eklemelerini dile getirdi.