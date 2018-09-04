Gözlerdeki bu 6 belirtiye dikkat!

Op. Dr. Haluk Talu detaylı bir göz muayenesinin birçok hastalığın ilk teşhisine olanak verdiğini belirtiyor.

Kısmi felçten diyabet hastalığına kadar pek çok sorunun ilk belirtilerini görmek için düzenli göz muayenesi şart.

Gözler sağlığımızla ilgili de önemli ipuçları sunabilir. Dünyagöz Ataköy'den Op. Dr. Haluk Talu, “Aslında gözler, vücudun farklı bölgelerinde oluşabilecek ciddi rahatsızlıklar ile ilgili bize önemli mesajlar veriyor. Ancak bu hastalıkların doğru teşhis edilebilmesi ve hastaların gerekli tedavilere zamanında yönlendirilebilmesi için, göz muayenelerinin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Özellikle detaylı göz dibi muayenelerinde, birçok farklı rahatsızlığın ön belirtilerini tespit ederek, gerekli uyarıları yaparak hastalarımızı doğru tedavilere yönlendirecek tavsiyeler paylaşıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

GÖZLERDEKİ 6 BELİRTİ, 6 HASTALIK

Göz muayenelerinde ortaya çıkan farklı rahatsızlıklar hakkında bilgiler paylaşan Op. Dr. Haluk Talu şunları söyledi:

“Bağışıklık sisteminde kötü ve düzensiz beslenme sebebiyle oluşabilecek zafiyetler, yapılacak detaylı göz muayenesinde teşhis edilecek göz kuruluğu, gözde tahriş ve bulanık görme gibi belirtiler ile ortaya çıkarabiliyor.

Göz hareketlerinde kısıtlılık bir kısmi felç durumunu bize haber verebiliyor.

Göz bebeklerinin ışık refleksinin kaybı kafa içi sinirlerinin tutulumunu işaret eder.

Aynı şekilde gözlerdeki kılcal damarların yapısında gözlemlenen bozukluklar ve retinada oluşan damarlı zarlar, diyabetin göstergesi olmasının yanı sıra ciddi görme kayıplarına da yol açabiliyor.

Bunların yanı sıra gözlerde sararma, karaciğer rahatsızlıklarının habercisi olduğu gibi, kızarıklık, kaşınma ve sulanma, gözün yanı sıra farklı alerjilerin belirtisi olabiliyor.

Aynı zamanda renk algılamada yaşanan değişiklikler de erken kataraktın ve erken diabetik hasarın habercisi olabilir.

Göz dibi muayenesinde görme sinir başının şişmesi kafa içi tümör belirtisi olabilir. Tüm bu belirtiler, aslında gözlerimizin bize farkında olduğumuzdan çok daha fazlasını anlatmaya çalıştığını gösteriyor.

Düzenli göz muayeneleri sayesinde görme yetisinin yanı sıra, genel sağlıkla ilgili ciddi problemlerin önlenmesinin mümkün olduğunu vurgulamakta fayda var” diyerek sözlerini tamamlıyor.