Gıda zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Her yıl dünyada yaklaşık 600 milyon kişiyi yani her 10 kişiden birini etkileyen gıda zehirlenmesi nedir? Gıda zehirlenmesinin belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Çeşitli kaynaklardan besinlere bulaşan kirleticiler, besinlerin uygun olmayan koşullarda saklanması gibi etkenlerle ortaya çıkan gıda zehirlenmesi ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar haberimizde... Gıda zehirlenmesi nedir? Gıda zehirlenmesinin belirtileri ve tedavisi...

GIDA ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Gıda zehirlenmesi, aynı zamanda gıda kaynaklı hastalık olarak da adlandırılır, kontamine (hastalık etkeni bulaşmış, kirlenmiş) yiyecekler yemekten kaynaklanan hastalıktır. Enfeksiyöz organizmalar (bakteri, virüs ve parazitler dahil) veya bunların toksinleri, gıda zehirlenmesinin en yaygın nedenleridir.

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Gıda zehirlenmesinde semptomlar enfeksiyon kaynağına bağlı olarak değişebilir. Semptomların ortaya çıkması için gereken süre de enfeksiyonun kaynağına bağlıdır, ancak 1 saat ile 28 gün arasında değişebilir. Yaygın gıda zehirlenmesi vakaları tipik olarak aşağıdaki belirtilerden en az üçünü içerecektir:

– Karın krampları

– İshal

– Kusma

– İştah kaybı

– Hafif ateş

– Yorgunluk

– Mide bulantısı

– Baş ağrısı

Potansiyel olarak hayatı tehdit eden gıda zehirlenmesinin belirtileri arasında şunlar bulunur:

– Üç günden fazla devam eden ishal

– 38 °C’den yüksek ateş

– Görme veya konuşmada zorluk

– Ağız kuruluğu, az idrara çıkma ve sıvı kaybı gibi ciddi dehidratasyon belirtileri

– Kanlı ishal

Bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, derhal doktorunuza başvurmalısınız.

GIDA ZEHİRLENMESİNİN NEDENLERİ

Çoğu gıda zehirlenmesi üç ana nedenden biriyle gerçekleşebilir:

Bakteriler

Bakteriler gıda zehirlenmesinin en yaygın nedenidir. E. coli, Listeria ve Salmonella gibi bakteriler ilk akla gelenlerdir. Campylobacter ve C. botulinum (botulizm) ise, daha az bilinen ve potansiyel olarak öldürücü olan bakterilerdir.

Parazitler

Parazitlerin neden olduğu gıda zehirlenmesi, bakterilerin neden olduğu gıda zehirlenmesi kadar yaygın değildir, ancak gıda yoluyla yayılan parazitler hala çok tehlikelidir. Toksoplazma, gıda zehirlenmesi vakalarında en sık görülen parazittir. Genellikle kedi kumunda bulunur. Parazitler sindirim sisteminizde yıllarca fark edilmeden yaşayabilirler. Bununla birlikte, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve hamile kadınlar, parazitlerin bağırsaklarına yerleşmeleri halinde ciddi sağlık sorunları yaşarlar.

Virüsler

Norwalk virüsü olarak da bilinen norovirüs, her yıl 19 milyondan fazla gıda zehirlenmesine neden olur. Bu virüs nadir durumlarda ölümcüldür. Sapovirüs, rotavirüs ve astrovirüs gibi virüsler ise daha az yaygındır ancak benzer belirtiler gösterirler. Hepatit A virüsü de gıda yoluyla bulaşabilmektedir.

GIDA ZEHİRLENMESİ TEDAVİSİ (KAÇ GÜN SÜRER?)

Gıda zehirlenmesi tedavisi genellikle biliniyorsa hastalığın kaynağına ve belirtilerinizin şiddetine bağlıdır. Gıda zehirlenmesi herkeste aynı olmamak şartıyla 3 günde vücudu terk eder. Gıda zehirlenmesi yaşayan çoğu kişide, genellikle özel bir tıbbi yardıma ihtiyaç duyulmamaktadır. Belirtileri çok şiddetli değildir ve uzun sürmemektedir. Ancak, diğer yandan yüksek risk grubuna dâhil olan kişilerde sıvı kaybı gibi bir sorunun önceden önlenmesi için doktor tarafından muayene edilmesinde fayda vardır.

Gıda zehirlenmesi hafif ise bol sıvı tüketerek, kaybedilen elektrolitleri yenilemeye çalışarak (eczanelerden temin edilebilen oral hidrasyon solüsyonları yardımcı olabilir) ve dinlenerek kendinizi iyileştirebilirsiniz. Kendinizi hazır hissettiğinizde normal diyetinize ve rutine dönmeyi deneyebilirsiniz. Bazı gıda zehirlenmesi vakalarında, bu durumun sorumlusu bakteriler olabilmektedir. Bakteri yok etmek için antibiyotik tedavisi uygulanabilmektedir, ancak genellikle buna ihtiyaç duyulmamaktadır.

GIDA ZEHİRLENMESİNDE BUNLARDAN UZAK DURUN!

Midenizin bulanmasını önlemek ve daha iyi hissetmek istiyorsanız, aşağıdaki daha sert-sindirilen yiyeceklerden kaçınmaya çalışın:

– Süt ürünleri, özellikle süt ve peynirler

– Yağlı gıdalar

– Sindirimi zor olan gıdalar (domates gibi)

– Yüksek şeker içeriği olan yiyecekler

– Baharatlı yiyecekler

– Kızarmış gıdalar

– Kafein (soda, enerji içecekleri, kahve)

– Alkol

– Sigara