Günde kaç saat uykuya ihtiyacımız var?

Avrupa Kardiyoloji Topluluğu'ndan uzmanlar, sağlıklı bir vücut için gerekli olan uyku saatinin günde 6-8 saat olduğu sonucuna vardı.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Avrupa Kardiyoloji Topluluğu internet sitesi üzerinden uyku süresinin uzunluğu ile kalp ve damar hastalıkları arasındaki ilişki üzerine yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

8 saatten fazlası da zarar

Kalp problemi bulunmayan 1 milyondan fazla yetişkinin verilerini analiz eden uzmanlar, denekleri 8 saatten fazla, 6 saatten az ve 6-8 saat arası uyuyanlar olmak üzere üç gruba ayırdı.

Uzmanlar, günde 6 saatten az uykunun kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini yüzde 11 artırdığı, 8 saatten fazla uykunun ise yüzde 33 artırdığı sonucuna vardı.

Günlük ideal uyku saatinin 6-8 saat arası olduğunu tespit eden uzmanlar, 8 saatten fazla uyunmaması konusunda uyarılarda bulundu.