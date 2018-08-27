Kullanan kanser oldu: Rekor tazminat!

BBC TÜRKÇE - ABD merkezli tarımsal biyoteknoloji şirketi Monsanto, milyarlarca dolara mal olacak yeni davalarla karşı karşıya kaldı.



Son dönemde Monsanto hakkında açılan dava sayısında artış yaşanıyor.



Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda, Monsanto şirketinin yabani otları yok etmek için kullanılan ilaçlarındaki glifosat ( Glyphosate) maddesi nedeniyle kan kanserine yakalandığı gerekçesiyle şirkete dava açan Kaliforniyalı çiftçi Dewayne Johnson, mahkemece haklı bulunmuştu.



Monsanto, 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.



Bayer, 66 milyar dolara satın aldığı Monsanto şirketi hakkında bekleyen dava sayısının 5 bin 200'den 8 bine yükseldiğini açıkladı.



Bayer CEO'su Werner Baumann, Monsanto'yu satın aldıklarında Bayer'ın mevcut davaların kapsamını öngöremediğini söyledi.



Baumann, "Satın alma sırasında, Borsaya kayıtlı bir şirketi devir alırken standart uygulama olarak durum tespiti gerçekleştirdik. Bunu yaparken elbette yasal riskleri değerlendirdik ama mevcut davaların kapsamını öngöremedik" derken, Monsanto'ya karşı açılan tüm davaları savunacaklarını, karşı tarafla anlaşmaya gitmeyeceklerini ifade etti.



Her ne kadar ABD Çevre Koruma Ajansı geçtiğimiz Eylül ayında glifosatın insanlara karşı kanserojen olma olasılığının olmadığı sonucuna varsa da Dünya Sağlık Örgütü, 2015 yılında glifosatı “insanlar için kanserojen” olarak sınıflandırdı.



Bilindiği üzere davaya konu olan tarım ilacı Roundup, Türkiye'de de satılıyor.



Monsanto aynı zamanda dünyanın en büyük GDO'lu (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) tohum üreticileri arasında yer alıyor.