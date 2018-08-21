DSÖ'den uyarı: 20 yılın en yüksek seviyesinde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’daki kızamık vakalarının aşılama oranlarının yetersiz kalması nedeniyle son yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

1990 yılına kadar Avrupa’da her yıl yüz binlerce kişide görülen kızamığın uzun süre takip edilen aşılama programı sonrası 2016’da 5 bin 273’e gerileyerek tarihin en düşük seviyesine gerilediği kaydedilmişti.

2017’de yeniden yükseliş göstererek 23 bin 927’ye ulaşan vaka sayısının 2018’in ilk altı aylık bölümünde 41’i ölümcül olmak üzere 41 binden fazla olması ise dikkat çekiyor. Euronews’in haberine göre, kızamık vakalarının dünya genelinde düşüş yaşadığı dikkate alındığında Avrupa’da sert bir yükseliş göstermesi endişe uyandırıyor. Yetkililer, dünyadaki en bulaşıcı insan hastalığı olarak nitelendirdikleri kızamığa karşı insanların yaklaşık yüzde 90’ının aşı yaptırdığını ve bağışıklık sorunu bulunmadığını belirtiyor. Fransa, Belçika ve Avusturya gibi bazı Avrupa ülkelerinde ise aşı oranının yüzde 85 olduğu kaydediliyor.

SIRBİSTAN'DA 14 KİŞİ ÖLDÜ

Kızamık salgınından en çok etkilenen ülke, 23 binden fazla kişinin bu hastalığa yakalandığı Ukrayna oldu. Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, Sırbistan ve Rusya’da bu yıl içinde binden fazla kişi kızamığa yakalandı ve bu ülkelerin her birinde kızamığa bağlı nedenlerden dolayı 14’ü Sırbistan’da olmak üzere en az 41 kişi hayatını kaybetti.