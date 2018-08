Bayrama ağız ve diş sağlığı için dikkat etmeniz gereken 8 nokta

Buna bağlı olarak günlük ağız bakımında da aksamaların olduğunu belirten Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurucularından Dt. Göker Taşkınsu, Kurban Bayramı tatilinde çok fazla tüketilen kırmızı etin yanında tatlı ve hamur işi yiyeceklerin de sıkca tüketildiğinin altını çizdi. Ağız ve diş sağlığı açısından sorun olabilecek bu konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Ağız ve diş sağlığının aksatılmasında ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirmek için dikkat edilmesi gereken 8 noktayı Dt. Göker Taşkınsu şöyle özetledi;

1- Dişlerde bulunan mevcut çürüklerin ağrıya neden olabileceği düşünülerek bayram öncesi gerekli diş tedavileri yapılmalıdır.

2- Ağız hijyenine çok dikkat edilmeli

3- Ana öğünler mümkün olduğunca oluşturulmalı böylece ağız bakımı da daha etkili yapılabilir

4- Etin sık ve fazla tüketimine bağlı olarak dişlere ve diş arası boşluklara sıkışabileceği ve buna bağlı olarak ağız kokusu problemleri yaratabileceği akılda tutulmalı

5- Diş aralarına sıkışan gıda atıkları kürdan vb. gibi sert aletlerle ilgili alanlardan uzaklaştırılmaya çalışılmamalı ve diş etlerine zarar verilmemeli

6- Tatlı tüketimine bağlı olarak dişlerin çürümeye karşı dayanıksız kalacağı unutulmamalı

7- Et tüketimi sırasında da dikkatli olunmalı sert bir kemik parçası ile bir dişin kırılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır

8- Ayrıca öğün aralarında eğer diş fırçalamak mümkün olamayacaksa kişiler bir parça peyniri uzun bir süre çiğnemek suretiyle tüketebilirler ve bu sayede çürüğe sebebiyet veren mikroorganizmaların asit ataklarına karşı dişlerini bir miktar korumuş olurlar.” dedi.



Sıkı et tüketimi sonrası kürdan kullanımına dikkat!



Et tüketimine bağlı olarak diş aralarına sıkışan yiyecek artıklarını çıkarmak için kullanılan kürdanların diş etlerine ciddi zarar verdiğini belirten Dt. Göker Taşkınsu, “Buna bağlı olarak diş eti problemlerinde artışlar gözlemlenir ve et tüketimi sırasında sert bir kemik parçasının travması ile diş kırıkları da gelişebilir.

Tatlı tüketimi ise direkt olarak çürük gelişimini etkilemektedir. Tatlı tüketildikten sonra diş bakımı iyi yapılmazsa dişler çürümeye daha da meyilli hale geleceklerdir. Ayrıca dişlerde bulunan mevcut çürük sorunları da büyüyerek ağrıya neden olacaktır.” dedi.



Öğün aralarında peynir tüketilmeli

Özellikle bayramda tatlı ve hamur işi tüketiminin azaltılması gerektiğine değinen Taşkınsu, ana öğünlerin oluşturulması ve öğün aralarında dişler fırçalanamayacaksa bir miktar peynir tüketmenin faydalı olabileceğini de sözlerine ekledi.