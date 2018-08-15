Dikkat! O olay intihara eğilimi artırıyor

Danimarka İntihar Önleme Araştırma Enstitüsü'nün, 1980-2014 yılları arasında 7 milyon kişinin sağlık kayıtlarına dayandırdığı çalışmada, her 20 intihardan birinin ciddi beyin zedelenmeleri sonucu olabileceği tespit edildi.

Çalışmada trafik kazası, saldırı ya da düşme sonucu oluşan beyin zedelenmelerinin kişilerde bellek problemleri, öfke hali ya da kişilik değişiklikleri gibi uzun süreli semptomlara yol açtığı ifade edildi ve bu tip zedelenmelere maruz kalan kişilerin intihara eğiliminin daha fazla olduğu belirtildi.

Enstitüden Dr. Trine Madsen, travmatik beyin zedelenmelerinin intihara varan ciddi sonuçlara yol açabileceğini kaydetti.