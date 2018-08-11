CHP'den Bakanlığ'a aşı desteği

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Özel, aşı krizi ve yapılması gerekenlerle ilgili şunları söyledi: “Aşılama hizmetinin yaygınlaşmadığı yıllarda Türkiye’de doğan her bin bebekten 200’ünün bir yaşını görmeden öldüğü, bu oranın aşılama programı sayesinde istenilen kadar olmasa da düşüş sağlandığı ortada. Türkiye’deki son çocuk felci vakasının 1998’de görülmüş olması, 2001’de 30 bin 509 olan kızamık vakasının, 2016’da dokuza düşmüş olması da aşılamanın toplum bağışıklığını sağladığı örnekler olarak önümüzde duruyor. Aşı olmayı reddetmek, kamu sağlığını tehdit eden bir davranıştır. Vatandaşlarımızı, Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık ocaklarının, aile hekimlerinin ve doktorlarının tavsiyeleri doğrultusunda aşı programına uymaya davet ediyoruz. Bu program geliştirilmesi de doğru bir programdır.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşı' açıklaması

ORTAK ÇAĞRI OLABİLİR

Herkesin ücretsiz olarak bu aşılara ulaşabiliyor olması da önemlidir. Bizim sözümüzün kıymeti olan herkese ‘aşıdan kaçınmayın’ diyorum. Bunun için önümüzdeki hafta Sağlık Bakanlığı ile temasa geçerek, bu konuda yapılacak her türlü kampanyaya destek vereceğimizi belirteceğiz. Hatta bu kampanyalar, iktidar muhalefet ilişkileri bir kenara bırakılarak parti liderleri ile birlikte bile olabilir. Ortak çağrı yapılabilir.”