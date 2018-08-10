Sağlık Bakanlığı: O cihazlar toplatıldı

Sağlık Bakanlığı, denetime tabi tutulan 57 firmadan 15'inin güvensiz olduğunu tespit etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "SGK’nin geri ödeme listesinde bulunan kan şekeri ölçüm cihazlarının güvensiz olduğu"na yönelik haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

"TÜM TIBBİ CİHAZLAR TİTİZ BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİLİYOR"

Türkiye’de üretilen ya da ithal edilen tüm tıbbi cihazların Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun gerçekleştirdiği analizlerle, denetimlerle titiz bir şekilde takip edildiği belirtildi.

"57 FİRMADAN 15'İ GÜVENSİZ"

"2015-2018 yılları arasında ’piyasa gözetimi ve denetimi’ faaliyetlerimiz çerçevesinde piyasaya kan şekeri ölçüm cihazı arz eden toplamda 57 firma denetime tabi tutulmuştur. Denetimler sonucunda söz konusu firmalara ait kan şekeri ölçüm cihazlarından 15’inin güvensiz olduğu tespit edilmiş, firmalara yönelik işlemler ivedilikle gerçekleştirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

"CİHAZLAR TOPLATILDI"

Açıklamada, analiz sonuçları kapsamında güvensiz olduğu tespit edilen kan şekeri ölçüm cihazlarının piyasaya arızının durdurulduğu, cihazların toplatıldığı kaydedildi.

GÜVENSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN CİHAZLAR LİSTESİNE ULAŞILABİLİR

Aralarında kan şekeri ölçüm cihazlarının da bulunduğu güvensiz olduğu tespit edilen tıbbi cihazlara ilişkin güncel listelere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinden ulaşılabileceğinin ifade edildi.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödemesi yapılan 83 farklı kan şekeri ölçüm cihazı bulunduğu aktarıldı.