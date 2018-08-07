Et tüketimine alternatif besin: Kinoa

Medeniyetinde çok daha önceleri bilinen kinoanın et tüketimine alternatif olabileceği bilgisini araştıran uzmanlar, gelecekte yaşanabilecek küresel gıda sorunlarına çözümler geçmişten gelebilir görüşünde hemfikir.

Euronews muhabiri Claudio Rosmino İtalya’nın güneyinde bulunan Caserta’da giderek Protein2Food projesi kapsamında kimoa türündeki bitkilerin nasıl test edildiğini gözlemledi:

1960’lı yıllardan bu yana bir çok batı ülkesinde beslenme alışkanlıkları ağırlıklı olarak et tüketimi üzerine kurulu. Fakat dünya gıda talebinin hızla arttığı bir gelecekte (2050’de yüzde 70 artış bekleniyor:FAO) protein değeri yüksek başka gıda ürünlerine ihtiyaç duyulacak.

Örneğin Kinoa ve horozibiği olarak bilinen Amaranthus, besin değeri ete en yakın gıda çeşitlerinden. Bu bitkiler bir gün ana yemeklerinizin temel gıdası olabilir.

CNR-ISAFOM araştırmacılarından Cataldo Pulvento: “Kinooa ve amaranthus proteinlerinin kompozisyonu, tüm gerekli amino asitlere sahip. Dolayısıyla baklagillerden daha düşük bir protein seviyesine sahip olsalar bile besin değerleri daha yüksek.”

AB’nin finanse ettiği proje kapsamında, araştırmacılar bu besinlerin hangi zemin ve hava koşullarına uygun olup olmadığını araştırıyor. Projede 13 AB üyesi, Peru ve Uganda’da ortaklığında 19 yetiştirici ve çiftçilerden oluşan bir konsorsiyum yer alıyor.

CNR-ISAFOM araştırmacılarından Cataldo Pulvento: “Kinoa ve amaranthus (büyüme ve gelişmeyi sınırlayan) abiyotik stresin azalmasını sağlar. Avrupa’nın güneyinde abiyotik stresin ana nedeni su kıtlığı ve tuzluluktur.”

Bu “stres testleri” kapsamında çeşitli bitki örnekleri farklı zamanlarda ve değişen miktarda tuz içeren su miktarıyla sulanıyor.