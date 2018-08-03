Zayıflamanın yeni yolu: Mide botoksu

Sözcü'de yer alan haber şöyle, Op. Dr. Selim Birol, "Botoks kasların kasılmasını engelleyerek kaslarda 4-6 ay arası süren hareketsizlik ya da bilinçli oluşturulan yapay bir felç meydana getirir. Alerji veya başka yan etki oluşturma riski çok az olduğundan çok güvenli bir ilaçtır. Yıllardır tıpta güvenle ve başarıyla kullanılan botoksun ameliyatsız Obezite tedavisi için kullanılması yeni bir uygulamadır. 2-3 yıldır uygulanan Mide botoksu dünyada da giderek artmaktadır..."

NASIL KİLO VERDİRİR?

Botoks mideye uygulandığında etkisini midenin düz kasları üzerinde gösterir. Midenin düz kasları botoksa maruz kaldığında eskisi kadar hızlı ve güçlü kasılmaya son verirler. Kasılması yavaşlatılan mide ise gıdaları hızla boşaltamaz, daha uzun süre dolu kalır. Böylelikle gıda emilimi de yavaşlar ve acıkma daha az olur. Botoksun mide üzerindeki diğer bir etkisi ise mideden salınan ghrelin adlı iştah hormonu seviyesini düşürmesidir. Böylece daha az acıkma hissi, daha çok tokluk hissi oluşur.

NASIL UYGULANIR?

Genel anestezi alan hastaya önce endoskopik tüm mide ve on iki parmak bağırsağı incelemesi yapılır, enjeksiyona engel bir durum yoksa botoks çok ince bir iğne vasıtasıyla mide duvarındaki kaslara uygulanır. İşlem 20-30 dakika sürer.

ETKİSİNİ NE KADAR DEVAM EDER?

Aynı yüz botoksunda olduğu gibi mide botoksunun etkisi 4-6 ay sürecek sonrasında etkisini yitirecektir. Bu süre zarfında hastaların gerekli beslenme tarzı ve egzersiz alışkanlıklarını gerçekleştirmeleri beklenir.