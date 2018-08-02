Doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde bunu yapmak gerekiyor

DHA- Emzirmeye doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde başlamak gerektiğini söyleyen Uz. Dr. Seda Günhar, doğru emzirme pozisyonları, emzirme sıklığını iyi planlama ve dengeli beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Günhar, "Emzirme hem anne hem bebek için çok önemli ancak biraz sabır biraz da özen istiyor" dedi.

1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası' nedeniyle açıklamalarda bulunan Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Seda Günhar, doğum sonrası anne ve bebek için en önemli sürecin emzirme ile başladığını söyledi. Günhar, "Emzirme hem anne hem bebek için çok önemli ancak biraz sabır biraz da özen istiyor. Emzirmeye doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde mümkünse başlamak gerekiyor. Ayrıca doğru emzirme pozisyonlarını bilmek, emzirme sıklığını iyi planlamak ve dengeli beslenmek önem taşıyor" dedi. Günhar, emzirmenin önemi, doğru yöntemleri 10 başlık halinde şöyle sıraladı:

"EMZiRME ANNELERİ MEME KANSERİNDEN KORUYOR"

"Emzirme, anne ile bebek arasında kuvvetli bir bağın kurulmasında en etkili yoldur. Anneleri, meme kanserinden korurken ileri dönemde de kanser riskinin ciddi anlamda azalmasını sağlar. Prolaktin yani süt hormonlarının gebelik bitiminden emzirme bitimine kadar doğum kontrolü sağladığı da bilinmektedir. Anne sütü, bebekleri de kanser, diyabet, obezite, alerji ve bağırsak hastalıklarına karşı korur. Üstelik bebeğin ilk aşısı annesinden emdiği kolostrum adı da verilen ilk ağız sütüdür. Sarımtırak bir rengi olan bu ilk sütün içerisinde bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiren faydalı biyolojik aktif maddeler vardır."

"ANNE BEBEĞİNİ NASIL EMZİRMELİDİR?"

"Doğru emzirme pozisyonunun bilinmesi, anneye büyük avantaj sağlar. Bebeğin doğru tutulmaması ve meme başını iyi bir şekilde kavrayamaması sonucu oluşan meme başı çatlağı, annenin emzirme esnasında hayli canının yanmasına ve emzirmeden soğumasına neden olabilir. Bu nedenle gebeliğin son günleri emzirmeyle ilgili eğitim alınmalıdır."

"EMZİRME NE ZAMAN BAŞLAMALIDIR?"

"Emzirme performansının iyi olması ve sütün gelmesi için doğumdan sonra ilk yarım saat içerisinde emzirme başlamalıdır. Doğum sezaryenle olmuş bile olsa ilk yarım saat içerisinde emzirmek gerekir. Normal doğumlarda bebek doğar doğmaz annenin göğsüne konulduğunda sütün daha erken geldiğini ortaya koyan araştırmalar vardır.

"SEZARYEN İLE DOĞURAN ANNELER 2 SAAT BİR EMZİRMELİDİR"

"Anneler sık sık bebeğini emzirmelidir. Özellikle sezaryen ile doğum yapan yeni anneler sütün daha hızlı gelmesi için 2 saatte bir emzirmelidir. Süt performansı oluşup, gelmeye başladıktan sonra fizyolojik beslenme süresi 3 saatte bir olmalıdır. Bebekler büyüdükçe bu süre değişebilir ancak burada belirleyici olan bebektir. Bazı bebekler sık sık, bazı bebekler de uzun aralıklarla emmeyi tercih ederler. İdeal olan 3saatte bir 15-20 dakika aktif beslenmedir. Bu şekilde bebek daha sağlıklı bir uyku, dışkılama ve beslenme düzenine kavuşur. Geceleri 4-5 saat uyuyan bebeklerin uykusu bölünmemeli ve eğer uyuyorsa 5 saat uyumasına izin verilmelidir. "

"MEMELER KAÇ SAATTE BİR SÜT İLE DOLAR?"

"Memelerdeki süt oluşumu emzirme aralığı ve süresi ile ilgilidir. 3saatte 20 dakika süreyle beslenen bir bebek, memeyi boşaltır ve diğer 3 saat içerisinde meme yeniden süt dolar. İş hayatına başlayan anneler 3 saatte bir süt sağmalıdır. Aylar ilerledikçe 4 saatte birde olabilir. Sağılması fizyolojik düzenin devamı için önemlidir.

"ENDÜSTRİYEL VE ŞEKERLİ ÜRÜNLER ÇOK FAZLA TÜKETİLMEMELİDİR"

"Emzirme döneminde anne aç kalmamalı ve metabolizması duraklamamalıdır. Anne emzirme süreci içerisinde 3 ana öğün 3 ara öğünle beslenmelidir. Ara öğünler veya ana öğünler atlandığı zaman metabolizma yavaşlar ve süt üretimi azalır. Endüstriyel ürünler ve şekerli besinler çok fazla tüketilmemelidir. Protein, sebze, meyve, tahıl ağırlıklı beslenme modeli benimsenmelidir. Yumurta, peynir, yoğurt, et, balık, köy tavuğu fizyolojik beslenmeyi sağlayan tüm gıdalar sütün yapımında önemli rol oynar. Bulgur, buğday ve yulaf gibi tahıllar da beslenmede yer almalıdır. Ceviz, badem, fındık gibi çiğ kuru yemişler ve kuru meyveler ara öğünde tüketilebilir. Süt artışının çok yemek yiyerek değil, sağlıklı ve düzenli beslenerek olduğu unutulmamalıdır."

"6 AYDAN SONRA TAMAMLAYICI BESİN ALIŞTIRMALARI YAPILMALI"

"Bebeğin kilo alımı ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak doktor tarafından aksi söylenmediği sürece bebek ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelidir. 6. aydan itibaren tamamlayıcı beslenme alıştırmaları başlar. Ek gıdaya geçiş ve bebeğin beslenme programını doktorunuzla birlikte oluşturabilirsiniz. Bebek, 2 yaşa kadar anne sütü ile beslenmeye devam etmelidir."

"DOĞRU EMZİRME POZİSYONU BİLİNMELİ VE UYGULANMALI"

"Mastit, emziren annelerin en sık yaşadığı sağlık problemlerinden biridir. Bu duruma genellikle meme çatlağında oluşan iltihap yol açar. Önlem olarak doğru emzirme pozisyonunun bilinmesi ve uygulanması gerekir. Meme bakımı yaparken çok yağlı kremlerden mümkün olduğu kadar kaçınmak ve meme başına anne sütü sürmek büyük önem taşır. Meme başının pedlerle hava almayacak şekilde sürekli kapatılması yara iyileşmesini geciktirir. Bunun için göğüs kalkanlarını kullanmak çok daha kısa sürede iyileşme sağlayacaktır. Aşırı sıcak su ile duş alınmamalı ve mümkün olduğunca duşta memeye masaj yapılmalıdır."

"MEME BAŞI ÇOK SIK TEMİZLENMEMELİDİR"

"Emzirmenin temel kurullarından biri de memenin temiz tutulmasıdır. Meme başı çok sık temizlenmemelidir. Özellikle karbonatlı sularla ya da başka dezenfektanlarla temizlenmesinden kaçınılmalıdır. Sadece normal duş ve vücut sabunuyla günde bir kez temizlenmesi yeterli olacaktır."

"SÜT YETERLİ DEĞİLSE MAMA TAKVİYESİ YAPILMALI"

"Bir anne, anne sütünün artması ile ilgili umudunu hiçbir zaman yitirmemelidir. Bebeğin genel durumunun iyi olması için anne sütünün yeterli olmaması durumunda emzirme sonrası mama verilmelidir. 3 saatte bir memeyi tutturmak çok önemli. 15-20 dakika memede bebeği tutmak ve ardından yetmediği durumlarda mama takviyesi yapmak gereklidir. Doğumdan sonraki ilk haftada biberon kullanımından kaçınılmalıdır. Biberonu alan bebek, memeyi almakta zorlanabilir."