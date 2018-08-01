Doktorlardan mangalcılara kritik uyarı!

Prof. Dr. Muammer Göncüoğlu, mangalda pişen etin daha sağlıklı ve lezzetli olması için 15 santim kuralına dikkat çekti.

Mangalda pişen etin daha sağlıklı ve lezzetli olması için 15 santim kuralına dikkat çeken Prof. Dr. Muammer Göncüoğlu, "Mangal yaparken et ile kömür arasında yaklaşık 15 santimlik bir mesafe bırakılmalıdır. Bu mesafe etin yavaş yavaş pişmesini, böylelikle daha sağlıklı ve lezzetli olmasını sağlar" dedi.

Son kullanma tarihi geçmemiş, bakanlık onaylı ve paketli etlerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Muammer Göncüoğlu, eti tekrar tekrar çözdürüp dondurmamak gerektiğini belirtti.

"ET İLE KÖMÜR ARASINDA YAKLAŞIK 15 SANTİMLİK MESAFE OLMALIDIR"

Kullanılacak kömürün kaliteli olması gerektiğini savunan Prof. Dr. Göncüoğlu, "Mangal yapımında tavuk ve kırmızı etin direk ateş üzerinde pişirilmesi yerine et ile kömür arasında yaklaşık 15 cm’lik bir mesafe bırakılması uygun olacaktır. Bu mesafe etin yavaş yavaş pişmesini ve böylelikle daha sağlıklı ve lezzetli olmasını sağlar. Pişirme sırasında özellikle harlı ateşten sakınmak gerekmektedir" dedi.

"MANGALA DAMLAYAN YAĞIN DUMANINI SOLUMAYIN"

Mangal yapanlara ateşe damlayan etlerin yağlarından çıkan dumana dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Göncüoğlu, "Pişirme esnasında etlerin yağlarının ateşe damlaması sonucunda meydana gelen duman içerisinde insan sağlığı açısından büyük risk taşıyan polisiklikaromatik hidrokarbon (PAH) oluşmaktadır. Bu nedenle pişirmede mesafe ve mangal ateşi özelliklerine dikkat edilmelidir. Ateşe çok yakın, alevle direk temas gibi hususlar PAH oluşum riskini arttıracaktır" ifadelerini kullandı.

"ET BEKLETİLMEDEN TÜKETİLMELİ"

Mangal sırasında etin yanmasının insan sağlığı açısından risk taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Göncüoğlu, " Etin yanması durumunda gene insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek özellikte kimyasal yapılar oluşmaktadır. Et yüksek ateş ile temas etmemelidir. Bir anda dışı fazla kabuklaşan etlerin bu şekilde içleri de daha az pişecektir. Piştikten sonra da çiğ etlerin tutulduğu kaba kesinlikle pişmiş et ürünleri konulmamalıdır. Tavuk ve kırmızı et piştikten sonra hemen tüketilmeli, güneş altında saatlerce bekletilmemelidir" diye konuştu.

"MANGALDA TAVUK ETİ DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR"

Mangal yapımında genelde tavuk etinin tercih edildiğini söyleyen Prof. Dr. Göncüoğlu, "Tavuk etinin daha çok tercih edilme sebeplerinin başında uygun fiyatlı, çok seçenekli ve protein kaynağı olması geliyor. Etin taşınması için portatif buzluk-saklama çantası da tercih edilebilir, çözülmeden ve buzdolabı sıcaklığında götürülmesi çok önemli. Hatta günümüzde arabaların elektrik soketlerine bağlanabilen portatif soğutucu kap-çantalarda bulunmaktadır.Mangal yapımında tavuk etlerinin hazırlamasında ve pişirilmesinde çiğ et ile temas eden alet-ekipmanın (bıçak, kesme tahtası, kaplar, maşa) sebze, meyve gibi direk tüketilecek gıdalar için kullanılmamasına özen gösterilmeli, çiğ et temasından sonra eller sabun ile yıkanmalıdır" ifadelerini kullandı.