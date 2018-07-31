O hastalığa karşı günde 3 fincan kahve iyi geliyor!

Karaciğer yağlanması bakımından en riskli grubun kilo fazlalığı olan kişiler olduğunu belirten Prof. Dr. Hakan Bozkaya, hastalıktan korunmak için günde 30 dakika tempolu yürüyüş yapılması gerektiğini belirtti. Bozkaya, "Günde 3 fincan kahve karaciğer hastalarının tedavi sürecine olumlu faydalar sağlamaktadır" dedi.

Karaciğer yağlanmasının görülme sıklığı her geçen gün artıyor. Uzmanlara göre sinsice ilerleyen hastalığın risklerinin başında ise alkol alışkanlığı, obezite, insülin direnci ve beslenme geliyor. Karaciğer yağlanması nedenleri ve alınacak önlemler hakkında bilgi veren Memorial Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan Bozkaya, "Fazla kilonuz varsa karaciğerinizi kontrol ettirin" uyarısında bulundu.

"EN RİSKLİ GRUP FAZLA KİLOLULAR"

Karaciğer yağlanması bakımından en riskli kişilerin fazla kilolu kişiler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bozkaya, "Bunun yanında, şeker hastaları, hızlı kilo alıp verenler, bazı genetik hastalığı olan kişiler karaciğer yağlanması yönünden risk altındadır. Kalp damar sistemlerini ve beyin damarlarını tehdit eden karaciğer yağlanması, çoğunlukla iyi huylu olsa da tedavi edilmediğinde siroz, karaciğer yetersizliği ve karaciğer kanserine neden olabilmektedir. Genellikle herhangi bir belirti vermeden ilerleyen karaciğer yağlanması ancak karaciğer test sonuçlarında bozukluk olmasıyla fark edilebilmektedir" diye konuştu.

"SAĞLIKLI BESLENMEYLE ÖNLEMİNİZİ ALIN"

Obezitenin karaciğer yağlanması, kalp damar hastalıkları ve beyin damar hastalıklarına maruz kalma olasılığını ciddi oranda artırdığının altını çizen Prof. Dr. Bozkaya, "Şeker hastalarının insülin direnci yükseldikçe karaciğer yağlanması görülme riski aynı oranda artmaktadır. Siroz evresine kadar hiçbir belirti vermeyen hastalık sinsice ilerlemektedir. Karaciğer belirti verdiğinde hasta artık siroz olmuştur. Tedavi süreci çeşitli ilaçlarla gerçekleşmektedir ancak sağlıklı ve düzenli beslenme ile fiziksel aktivite en faydalı tedavi biçimidir" ifadelerini kullandı.

GÜNDE 30 DAKİKA YÜRÜYÜŞ 3 FİNCAN KAHVE

Günde 30 dakika tempolu yürüyüşün hastalıktan koruduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bozkaya, karaciğer yağlanmasına karşı alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

"Günde 30 dakika tempolu yürüyüş yapılmalıdır. Ağırlıklı egzersizle beraber kas egzersizleri de yapılabilir. Metabolizmayı düzenleyen beslenme alışkanlıkları ve özellikle Akdeniz tipi diyet tercih edilmelidir. Tekli doymamış yağ asitleri içeren zeytinyağı, balık ve sebze tüketilmelidir. Yağdan, rafine şekerden ve unlu mamullerden kaçınılmalıdır. Raf ömrü olan, koruyucu içeren, kapalı kutulardan uzak kalınmalıdır. Karaciğer için en faydalı besinlerin arasında kahve gelmektedir. Günlük kahve tüketimi karaciğer yağlanmasının yanında karaciğer kanserine bile iyi gelebilmektedir. Kamuoyunda karaciğer yağlanmasına iyi geldiği bilinen enginar ve deve dikeni kahve kadar etkili sonuçlar vermemektedir. Günde 3 fincan kahve karaciğer hastalarının tedavi sürecine olumlu faydalar sağlamaktadır."