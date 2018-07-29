Kozmetik ürünlerle ilgili ilginç iddia

Birçok sebebe bağlanan bu artışın sebeplerinden biri olarak da kozmetik ürünlerin kullanımının artması gösteriliyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Selin Kapan, “ ‘Kozmetik ürünler kanser yapıyor’ iddiası yıllardır konuşulan bir konu. Kozmetik ürünlerin içeriğinde bulunan ‘paraben’ adlı maddeden dolayı bu iddialar ortaya atılıyor. Ayrıca yine bu ürünlerde bulunan koruyucu katkı maddeleri, ambalaj ve kutularında bulunan BPA’lar elbette insan sağlığına zararlı maddeler. Ancak yapılan deneysel çalışmalar ve araştırmalarda bu konuda tam olarak kanıtlanmış bir şey yok” dedi.

“TEKNOLOJİ GELİŞTİ, TEŞHİS KOLAYLAŞTI”

Meme kanserinin, meme dokusunun en yoğun olduğu dış-üst katmanda oluştuğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kapan, “Deodorant gibi kozmetik ürünlerin bu bölgeye yakın olarak kullanılması, doğal olarak akıllarda böyle soru işaretlerine sebep oluyor. Öte yandan gelişmişlik düzeyiyle kozmetik ürünler kullanımının artması da, gelişmiş ülkelerde meme kanseri vakasının artışıyla paralel olarak bir şüphe yaratıyor haliyle. Ancak gelişmişlik hususunda göz önünde bulundurulması gereken bir konu daha var: Günümüzde görüntüleme teknolojisi çok gelişti” şeklinde konuştu.