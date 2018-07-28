Sağlıkta şiddete karşı mücadele çağrısı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve tabip odaları yöneticileri, sağlıkta şiddete karşı Urfa’da bir araya geldi.

BİRGÜN / Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve tabip odaları yöneticileri sağlıkta şiddete karşı Şanlıurfa’da bir araya geldi. Şanlıurfa Tabip Odası’nda gerçekleşen toplantıda, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet tüm boyutlarıyla ele alındı.





Sağlık alanında her gün yüzlerce şiddet olayı yaşandığına vurgu yapılan toplantıda, can güvenliği sorununun hekimlerin en temel sorunu halini aldığı ifade edildi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde acil nöbetinde bulunan Doktor Bahattin Ahmet Yaşar’ın 18 Temmuz’da uğradığı saldırı hatırlatılarak, “Yaşar’ın vahşice saldırıya uğraması sağlıktaki şiddetin geldiği noktayı göstermesi açısından ibretliktir” denildi.

"İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

TTB ve tabip odaları yöneticileri, sağlık alanında yaşanan şiddete karşı birlikte mücadele etmek gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere sorunun çözümüne katkı sunacak siyasi partilerle birlikte iş birliğine hazır olduklarının altını çizdi.