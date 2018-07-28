Propolisin faydaları saymakla bitmiyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Dilek Boyacıoğlu propolisi anlatıyor.

PROPOLİS NEDİR?

Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür.

NAR SUYUNDAN 80 KAT DAHA GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN!

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu, propolisin antioksidan etkisinin nar suyu ile karşılaştırdığında, nar suyundan tam 80 kat daha güçlü antioksidan etkiye sahip olduğunu bilimsel olarak ortaya koyduklarını belirtti.

Propolis, arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve kovanın sterilizasyonu için kullanılır. Propolis kovanda hangi görevi görüyorsa, doğru işlendiği takdirde insan vücudunda da aynı etkileri gösterir. Virüs ve bakterileri yok ederek vücudun hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur.

Propolis düzenli tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirerek hastalanma sıklığının ve antibiyotik kullanımının azalmasına yardımcı olur.

PROPOLİS TÜKETMEK YAZ KIŞ ÖNEMLİ

Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu şöyle aktarıyor: "Çocuklar yaz aylarında da havuz ve klimadan dolayı hastalıklarla karşı karşıya… Klima ve havuzdan kaynaklanan enfeksiyon riski tatili kabusa çevirebiliyor. Peki ne yapmalıyız? Doğal bağışıklık güçlendirici desteklerle vücudumuza antioksidan takviyesi yapmalı ve savunma sistemimizi yazın da güçlendirmeliyiz. Burada propolisin önemi büyük…

Propolis dünyada bilinen en güçlü antioksidanlar arasında. Yapılan pek çok bilimsel çalışmada propolisin bağışıklığı düzenleyici, antibakteriyel, antiviral, antifungal, antitümör, antienflamatuvar etkilerinin olduğu ve bunun bileşiminde yer alan kafeik asit fenetil ester, artepillin C, apigenin, krisin, galangin, pinosembrin kafeik asit gibi fenolik flavonoid bileşenlerden kaynaklandığı ortaya konulmuştur.

PROPOLİSİ NASIL TÜKETMELİYİZ?

Propolis vücutta B ve T lenfositleri aktive ederek antikor üretimini arttırmakta ve böylece doğrudan bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Propolisi damla veya ham bal ile karışım halinde tüketebilirsiniz. "

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Dilek Boyacıoğlu son olarak propolis tüketmek isteyenlerin özellikle yerli Anadolu propolisini tercih etmeleri gerektiğini, Anadolu propolisinin doğru özütlendiği takdirde yüksek oranda antioksidan maddeler içerdiğini ifade etti.