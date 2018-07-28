Şehir Hastanesi o ilde 1 Ağustos’ta açılıyor

Türkiye'nin 6. şehir hastanesi olarak hizmet verecek olan Elazığ Şehir Hastanesi 1 Ağustos'ta hizmete başlayacak.

Sağlık Bakanlığı’nın yaptırdığı Elazığ Şehir Hastanesi 1 Ağustos’ta hizmete girecek. Elazığ Şehir Hastanesi, Türkiye’de hizmete giren 6. şehir hastanesi olacak.

Yozgat, Mersin, Isparta, Adana ve Kayseri’den sonra şehir hastaneleri projesinde bir dev projenin daha sonuna gelindi. Açılış öncesinde Sağlık Bakan Yardımcısı Prof Dr. Muhammet Güven, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper ve beraberindeki heyet şehir hastanesinde incelemelerde bulundu.

Elazığ Şehir Hastanesi, modern, güçlü altyapısı ve teknoloji yatırımlarıyla bölgedeki sağlık hizmet kalitesini en yüksek seviyeye çıkaracak. Bin 38 yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan hastanede her branştan poliklinik yer alacak, nitelikli ameliyatlar yapılabilecek.



Elazığ Şehir Hastanesi, şehrin en büyük projesi olarak birçok ilki bünyesinde barındıracak. Hastane diğer şehir hastanelerinde olduğu gibi sağlık alanında son teknolojiye sahip cihazlarla hizmet verecek.

Hastane binasının tümü otomasyon sistemiyle donatıldı. 8 blok halinde inşa edilen Elazığ Şehir Hastanesi depreme dayanıklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Hastanede 872 adet sismik izolatör kullanıldı. Ayrıca hasta transferinde zaman kazandıracak helikopterlerin kalkış ve inişi için alan ayrıldı, 2 helipad yapıldı.

ŞİFA DAĞITACAK

Sadece Elazığ’a değil, bölgedeki diğer illerden gelen hastalara da hizmet verecek, şifa dağıtacak. Hastanede 688 adet tek kişilik, 169 adet çift kişilik oda yer alıyor. 302 adet poliklinik odası, 39 adet ameliyathane, 25 adet hemodiyaliz ünitesi, 114 yataklı yetişkin yoğun bakım ünitesi ve 46 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile hizmet verecek.