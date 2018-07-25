Kanser ihtimalini azaltan öneriler

'Kanser' hastalarının sayısı günümüzde gitgide çoğalıyor. Kanseri hayatımızdan uzaklaştırmak için ne yapmamız gerekiyor sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Erkan Topuz'un önerileri ise şöyle...

MİLLİYET - Evde, sokakta giyilen ayakkabı çıkarılmalı, başka ayakkabı giyilmeli. Dışarıda kullanılan ayakkabı, eve, tarım ürünleri, kimyasallar ve egzozdan çıkan gazları yani 'pestisitleri' sokar. Bu gazlar kanser riskini arttırır.

Halı ise bütün pestisitleri tutar. Bu nedenle halı temizliğine önem verilmeli ve halılar deterjanla temizlenmek yerine sirkeli suyla temizlenmelidir.

Bulaşıkları yıkadığımız deterjanlar petrol ürünüdür. Yani kanserojendir. Ne kadar yıkanırsa yıkansın çıkmaz bu nedenle bulaşık makinesinden alınan bulaşıkların sirkeli ve limonlu suyla silinmesi gerekir.

Plastik eldivenler yerine izci eldivenleri kullanın. Çünkü deterjanlar alerjiktir ve ufak dozlarda alındığı takdirde kronik olarak kanserojendir.

Devamlı olarak zeytinyağı ve defne sabununu tercih edin. Ellerinizi ve vücudunuzu hakiki zeytinyağı ve defne sabunlarıyla yıkayın.