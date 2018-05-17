Uzmanlardan tuz uyarısı!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Yağdı, 17 Mayıs Hipertansiyon Farkındalık Günü'nde tuz tüketimine dikkat çekerek, "Sofralardan tuzluğu kaldırın" dedi.

17 Mayıs Hipertansiyon Farkındalık Günü’nde açıklamalarda bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Yağdı, tansiyonun 14’ün üzerinde olmasına hipertansiyon dendiğini, halk arasında ise bunun 'yüksek tansiyon' olarak dillendirildiğini belirtti. Prof. Dr. Tahir Yağdı tuz tüketimine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Çoğu insan yemeğin tadına bakmadan bile önce tuz ekliyor. 17 Mayıs’ta yapacağımız ilk şey sofralardan tuzlukları kaldırmak olsun. 'Kontrolsüz hipertansiyon' dediğimiz bir tanım var. Hiç belirti göstermeden gizli bir şekilde de ortaya çıkabiliyor. Hipertansiyon fiziki ölçümlerde tespit edilebilir. Hasta baş ağrısı, göğüs ağrısı, kalp çarpıntısı, göğüste sıkışma yaşıyorsa hipertansiyon olabilir. Kalp hastalığı, kronik böbrek hastalığı, yaşa bağlı tansiyon, hormonsal etkiler, yaşam tarzı, aşırı tuzlu ve yağlı beslenme, sürekli stres ve ağır efor sarf etmek tansiyonu yükseltir. Tuzu kısıtlamak, obeziteden kaçınmak ve ağır egzersizler yerine yüzme, bisiklet, koşma gibi yavaş tempoda egzersizlerle vücuttaki kan basıncını belli düzeyde tutmak mümkün. Tedaviye başlamak için en büyük adım, beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve yaşam tarzını değiştirmek. Benim için en önemlisi stresten uzak ve sakin yaşayabilmek. Bir şeylerin peşinden koşturmak insanı strese sokar."