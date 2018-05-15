O hastalıklar Ramazan'dan sonra ortaya çıkıyor

Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Ramazanda aşırı tatlı ve yağlı gıdalar tüketildiğini ve metabolizma hastalıklarının ramazandan sonra ortaya çıktığını söyledi.

Orucun zeytin, incir ya da hurma ile açılmasını tavsiye eden Saraçoğlu, "Daha sonra çorba tüketilir. Sonra sofradan kalkarsınız, akşam namazınızı kılarsınız. Tekrar sofraya oturduğunuzda çok yağlı olmayan ve katı yağların kullanılmadığı sebzeli yemekten bir kap tüketilir. Bu şekilde iftar yapılabilir" diye konuştu

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da olan Prof. Dr. Saraçoğlu, Ramazan ayında çok zengin sofralar hazırlanmaması gerektiğini söyledi. Orucun zeytin, incir ya da hurma ile açılmasını tavsiye eden Saraçoğlu, "Daha sonra çorba tüketilir. Sonra sofradan kalkarsınız, akşam namazınızı kılarsınız. Tekrar sofraya oturduğunuzda çok yağlı olmayan ve katı yağların kullanılmadığı sebzeli yemekten bir kap tüketilir. Bu şekilde iftar yapılabilir" diye konuştu.

İbrahim Adnan Saraçoğlu, eskiden sofraların bugünkü kadar zengin ve çeşitli hazırlanmadığını dile getirerek, zengin hazırlanan sofraların israfa da neden olduğunu vurguladı.

Ramazanda insanların özellikle ölçülü beslenmeye dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Saraçoğlu, şöyle devam etti: "Son yıllarda Ramazan'da insanlar aşırı derecede tatlı tüketiyorlar, aşırı derecede yağlı gıdalar tüketiyorlar. Ramazan'dan çıktıktan sonra veya Ramazan'ın son haftasına baktığımızda kalp krizi geçirenler, stent takılanlar, hastaneye koşuşturanları görürsünüz. Metabolizma hastalıkları hep ramazandan sonra ortaya çıkıyor. Şeker, diyabet... Yok 'kolesterolüm yükseldi, insülin direncim gelişmiş' şeklinde metabolizma hastalıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için Ramazan'da ölçülü beslenmeye dikkat etmeliyiz."

"Sahurda tatlı tüketimi baş ağrısı yapabilir"

Prof. Dr. Saraçoğlu, sahur menüsünde tuz tüketiminde dikkatli olunmasını önererek, pirinç pilavı yerine patates yemeklerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sahurda tatlı tüketiminin gün içerisinde baş ağrısına yol açabileceğine dikkati çeken Saraçoğlu, "Çay içilebilir ama çok fazla içilmemeli, çünkü vücuttan su attırıyor. Brokoli, karnabahar çok fazla tüketilmeli. Mercimek, ıspanak folik asit açısından çok iyi ancak çok fazla yağ kullanılmamalıdır" dedi.

İbrahim Adnan Saraçoğlu, hem sahurda hem de iftarda özellikle kızartma yemeklerinden uzak durulmasının sağlık açısından büyük önem arz ettiğini de sözlerine ekledi.