Oruç tutarken kilo vermenin ipuçları

Gerekli Kaloriyi Tüketin; Fazlasını Değil!

Ramazan boyunca doğru miktarda kalori tüketmek, kilo vermek veya en azından şu anda bulunduğunuz kiloyu korumak için doğru beslenmeniz çok önemlidir. Günlük kalori tüketiminiz 2000’i aşmasın. İftarda, çok aç olacağınız için bir anda fazla kalori tüketerek kilo almanıza neden olacak yiyeceklerden uzak durun. Kan şekerinizi stabilize edecek, açlığınızı hafifleterek aşırı yemenizi önleyecek olan yüksek proteinli lif ve protein içeren yiyecekler tüketin. Böylece kilo vermenizi kolaylaştıracak kalori alımını sağlamış olursunuz.

Susuzluğunuzu yönetin!



İftarla sahur arasında yaklaşık 3 litre su tüketmeye özen gösterin; ancak bu süreçte vücudunuzun mevcut mineral dengesini koruyabilmesi için de aşağıdaki

önerileri dikkate alın.



• Tuzlu yiyecekler, gazlı içecekler, kahve ve çay gibi sizi susatabilecek yiyecek ve içeceklerden uzak durun.

• Mümkün olduğunca daha serin ortamlarda gününüzü geçirmeye çalışın.

• Çok fazla ısı çekmeyen daha hafif kıyafetler giyin.

• Terleyerek vücudunuzdaki sıvıyı atmanıza neden olacak yüksek yoğunluklu egzersizler yapmamaya çalışın.



Egzersizden vazgeçmem diyorsanız…

Gün boyunca, yürüyüş, ev temizliği gibi susamanıza neden olmayacak çok hafif 15 ila 45 dakikalık aktiviteler yaptığınızdan emin olun.

Kendinizi Ramazan’a hazırlayın!



Ramazan'a başlamadan beslenmenizi düzenlemeye başlayın.



• Beslenmenizden şekerli, tuzlu ve yağlı yiyecekleri çıkarın. Çünkü Ramazan’ın ilk birkaç gününde, gereğinden fazla iştah problemiyle karşılaşabilirsiniz.

• Günde en az 1-3 litre su içmeye alışın.

• Uyku düzeninizi oturtmaya çalışın.

• Tuzu mümkün olduğunca azaltın.