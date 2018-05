Canan Karatay: Kurtlu elma yiyin

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - Karatay hayranları salona sığmadığı için sahneye de oturmalarına izin verildi. Beslenme konularında bilgiler veren Karatay, "Şimdi gösterildi ki istikbalimiz, yani geleceğimiz bağırsaklarımızda. Bağırsaklarımız çok önemli bir organ. 3 rafine beyaz da bağırsaklarımız içerisinde bulunan dost hücreleri yok ediyor. Hangi 3 beyaz. Rafine olmuş yani fabrikaya girmiş çıkmış beyaz şeker, fabrikaya girmiş çıkmış rafine olmuş unlar, rafine olmuş tuzlar. Beyaz, saf ve öldürücü. Şeker alışkanlığınızda tekme atın. Özellikle mısır şurubu insan vücudunun her hücresi için beyaz şekerden 7 kat daha tehlikeli, daha zehir ve daha toksit olduğunu göstermiştir. Yediğimiz her şeker, içtiğimiz her gazlı, şekerli içecek, her türlü rafine olmuş unlar. Şekerli içecekler. Şeker hastası olalım olmayalım kan şekerini yükseltir" dedi.

Karatay, vücuda giren her türlü şekerin zararlı olduğuna dikkat çekerek, "O halde her türlü şekerler, lezzetli ben bir şey demiyorum ama vücuda girdiği zaman vücut onu şeker olarak algılıyor. Ne yerseniz yiyin, Gaziantep baklavası olsun, Hatay künefesi olsun ağzımıza aldığımızdan itibaren kan şekerimizi yükseltir. Vücut onu şeker olarak görür. Damak tadı ve beyindeki memnuniyeti aldırmaz vücut, kendini korumak mecburiyetindedir. İnsülin salgılar. Her türlü rafine olmuş unlar, şekerler, tüm şekerli gazlı içecekler, taze ve hazır sıkılmış meyve suları bunlarda şekerdir. Suni tatlandırıcılar, pirinç pilavı, patates, patates kızartması, makarna gençlerimize çok verilen enerji içecekleri çok tehlikelidir. Neden? Çünkü hepsi insülinimizi yükseltir ve zıplatır" diye konuştu.

'ET ALAMIYORSANIZ KEMİK ALIN'

Karatay, kemik suyunun önemine dikkat çekerek, "bana diyorlar ki, 'et diyorsun alamıyoruz'. Kemik alın kardeşim. Kemiği her türlü kemiği düşük ısıda pişirip, haşlayıp rahatlıkla her sabah tüketilebilir. Gençlerimizin, çocuklarımızın enerji kaynağıdır. Beyinleri gelişir. Kafaları gelişir ve imtihanlarına daha iyi çalışırlar" diye konuştu.

'KURTLU ELMA YİYİN'

Karatay son olarak doğada yetişen meyvelerin yenmesi tavsiyesinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Tarım zehri ile yıkanmamış olanlar en sağlıklılardır. Dağ elması yiyebilirsiniz, alıç yiyebilirsiniz. Onlardan yapılan turşuları da yiyebilirsiniz. En sağlıklı yiyeceklerdir diyorum. Kurtlu elma yiyin diyorum. Ama elmayı ısırdığınız zaman kurdun yarısını elmada görmeyin diyorum."