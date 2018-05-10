10 Mayıs 2018 10:41

SGK'dan kanser ilaçları için flaş karar

SGK'dan kanser ilaçları için flaş karar
SGK, akciğer kanseri tedavisinde kullanılan 18 ilacı geri ödeme listesine aldı.
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Geri ödemeye alınan ilaçların bazıları ve kullanım alanları aşağıda yer almaktadır:

VERXANT: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)

XALKORİ: Akciğer kanseri

TAGRİSSO: Akciğer kanseri

ALECENSA: Akciğer kanseri

ZYKADIA: Akciğer kanseri

IRESSA: Akciğer kanseri

SOLIRIS: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması

OCREVUS: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı)

NUVIGIL: Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi ( gece nefes durması hali)

DOPADEX: Parkinson hastalığı

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