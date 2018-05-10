SGK'dan kanser ilaçları için flaş karar

Geri ödemeye alınan ilaçların bazıları ve kullanım alanları aşağıda yer almaktadır:
VERXANT: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)
XALKORİ: Akciğer kanseri
TAGRİSSO: Akciğer kanseri
ALECENSA: Akciğer kanseri
ZYKADIA: Akciğer kanseri
IRESSA: Akciğer kanseri
SOLIRIS: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması
OCREVUS: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı)
NUVIGIL: Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi ( gece nefes durması hali)
DOPADEX: Parkinson hastalığı