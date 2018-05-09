Osteoporozun tedavisi için bulundu: Yeni ilaç kelliğe çare olabilir

Kemik hastalığı ‘osteoporoz’ un tedavisi için geliştirilen bir ilacın kelliğe çare olabileceği açıklandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, araştırmacılar, ilacın laboratuvar ortamında saç kökleri üzerinde gözle görülür bir etkisi olduğunu ve saçların uzamasını sağladığını ortaya çıkardı.

İlaçla saçların uzamasını engelleyen ve kellikte etkili olan bir protein hedef alınıyor.

Projenin başında bulunan Manchester Üniversitesi’nden Dr. Nathan Hawkshaw, saçlarının dökülmesinden şikayet eden insanlar için ilacın büyük bir fark yaratabileceğini söyledi.

PLOS Biology adlı dergide yayımlanan araştırmada 40 saç nakli sürecinde olan erkek yer aldı. Hawkshaw, araştırmanın laboratuvarda gerçekleştirilmesi dolayısıyla klinik bir denemenin de uygulanması gerektiğini aktardı.

Kadınlar ve erkeklerde minoksidil, erkeklerde finasterid olmak üzere kelliğin tedavisinde şu an için iki ilaç kullanılıyor.

Bu ilaçların yan etkileri olması ve çoğu zaman etkili olmamaları gerekçesiyle insanlar genelde saç nakli operasyonunu tercih ediyor.

Uzmanlar şu durumlarda doktorunuzu görmenizde fayda olduğunu söylüyor:

* Ani saç dökülmesi

* Kafa derisinde çıplak alanların oluşması

* Yığınlar halinde saç kaybı

* Kafanın yanması ve kaşınması

* Saç dökülmesiyle ilgili kaygı durumu