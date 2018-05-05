Hangi yiyecekler sperm kalitesini artırır?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için bir üreme diyeti hazırladı. Op. Dr. Betül Görgen, erkeklere somon, bitter çikolata, ıspanak, tam tahıllar tüketmesi gerektiğini belirterek, soya ve kızarmış yiyeceklerden ise uzak durması gerektiğini vurguladı.

Habertürk’te yer alan habere göre, kişilerin yemesi ve yememesi gereken yiyecekler şöyle:

Bunları yiyin

1. Somon

Somon, omega 3 yağ asitleri açısından son derece zengin olup, üreme organlarında kanlanmayı sağlar. Bu asitler ayrıca servikal mukusu (rahim ağzı salgısı) artırır, hormonları düzenler ve yumurtlamayı kolaylaştırır.

DHA, omega 3 ailesinin bir üyesidir, spermde yüksek konsantrasyonda bulunur ve sperm canlılığı için çok önemlidir. Omega 3 almanın diğer bir yolu yumurtadır.

2. Ispanak

Folat ve B vitamini açısından zengindir. Yumurtalamayı kolaylaştırır ve hızını düzenler. Folat, hücre bölünmesi ve DNA üretimi açısından da önemlidir. Ispanak, doğum öncesi bakım açısından da önemli olan demir ve kalsiyum açısından zengindir.

Yeşil yapraklı sebzeler, içerdikleri klorofil sayesinde doğal olarak kadında libidoyu artırırlar. Ispanak sevmiyorsanız marul, pazı veya roka yiyebilirsiniz.

3. Tam tahıllar

Tam tahıllı gıdalar B9, B12 gibi B vitaminlerini içerir. Özellikle B12 vitamini çeşitli çalışmalarda kısırlık ile ilişkili bulunmuştur. Tam tahıllı gıdalarda bulunan lifler, aşırı östrojeni vücuttan atar ve şeker dengesini korumaya yardımcı olur.

Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada soyalı yiyecekleri çok tüketen erkeklerin sperm sayıları, tüketmeyenlerle karşılaştırılmış ve 41 milyon/ml daha az olduğu görülmüştür.

Ayrıca içerdikleri antioksidanlar sayesinde üreme organlarını ve hücrelerini serbest radikallerin hasarlarından korur. Bu nedenle kahverengi pirinç, yulaf ve arpa bol bol tüketilmelidir.

4. Fasulye

Fasulye, zengin folat içeriği, yüksek lif oranı ve protein kaynağı olması sayesinde üreme sağlığıyla yakından ilişkilidir.

Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü’nün yürüttüğü çalışmada, gebe kalmaya çalışan ve kısırlık öyküsü olmayan 17 bin 500 kadını izlemeye alınmıştır. Yüksek oranda hayvansal proteinle beslenen kadınların çocuk sahibi olma konusunda güçlükle karşılaşma oranlarının diğerlerine göre yüzde 39 daha fazla olduğu görülmüştür. Oysa bitkisel protein tüketenler kolayca gebe kalabilmişlerdir.

5. Siyah çikolata

Siyah çikolata erkeklerde sperm kalitesini artırır. İçerdiği bir amino asit (L-arginin) sayesinde sperm sayısı, motilitesi ve semen volümü artar. Yine antioksidan özelliğiyle kirli havada bulunan toksin ve serbest radikallerle savaşır. Böğürtlen ve limon antioksidan açısından zengindir.

Bunları yemeyin!

1. Soya

Soya bazlı gıdalar hafif östrojenik etkilerinden dolayı kadınların gebe kalmasına yardım ederken erkekler için hiç de faydalı değildir.

Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada soyalı yiyecekleri çok tüketen erkeklerin sperm sayıları, tüketmeyenlerle karşılaştırılmış ve 41 milyon/ml daha az olduğu görülmüştür.

2. Kızarmış yiyecekler

Kızarmış yiyecekler, üreme organlarına giden kan akımını azaltırlar. Her iki cinste trans yağlardan zengin beslenme sonucunda kısırlık riskinde yüzde 73'lük bir artış izlenmiştir.