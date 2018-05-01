Zihninizi ve bedeninizi zinde tutmak için 10 önemli besin

Ruh sağlığı için faydalı besinler nelerdir? Ruh sağlığı için beden sağlığına da dikkat etmek gerekir mi?

KADINCAÖZEL - Ruh sağlığı ile fiziksel yeterlilik yakın ilişki içerisindedir. Eğer bedeniniz sağlıklı ve doğru çalışıyorsa bu ruh sağlığı nızı da doğru orantıda etkiler. Eğer bedeniniz sağlıklı ve doğru çalışıyorsa stres, depresyon, anksiyete gibi durumlara karşı direnç gösterebilirsiniz.

Vücudunuz ihtiyacı olan doğal destekleri doğru gıdalar sayesinde alır. Yediklerinize dikkat etmeniz sizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlatır. Bu da ruh sağlığı na olumlu yönde etki eder. İşte ruh sağlığı için faydalı, sizi iyi hissettirecek ve bedeninize faydalı besinler. Ruh sağlığı için önemli on besin:

1. Kepekli ekmek

Tam buğday ekmeği, sinir sistemini güçlendirmeye, dengeli bir duygusal durumu korumaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan bir çok B6 ve B9 vitamini içerir. Enerji seviyelerimizi yüksek tutan bir şampiyon olan magnezyum da dahil olmak üzere birçok iz mineraliyle doludur. Proteinler kasları ve kemikleri inşa etmekten sorumludur ve karbonhidratlar beynimizin konsantre olmasına yardımcı olur.

2. Yaban mersini

Yaban mersini, cilt sağlığına katkıda bulunan ve bizi görme bozukluğundan uzak tutan çok büyük bir rol oynayan çok çeşitli besleyici vitaminlere sahiptir.

3. Avokado

Avokado kalbimizi korumak için burada. Kan basıncını stabilize etmeye yardımcı olur ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.

4. Havuç

Günde bir havuç, bağışıklık sistemimize yardımcı olur. Karoten içerir (vücudumuzun içinde Vitamin А’ya dönüşen bir madde). A vitamini enfeksiyonlara karşı direncimizi artırır.

5. Muz

Muz, dolgunluk hissi veren ve midemizi boşaltarak yavaşlatarak iştahımızı azaltan dayanıklı nişasta içerir. Ayrıca, vücudumuzdaki toksinlerden kurtulmaya yardımcı olan pektin de içerirler.

6. Kuruyemiş

Kuru yemişlerde cildimizin temiz ve parlak kalmasına yardımcı olan çok miktarda lif var. Kuruyemiş döküntü, maya ve mantarın lifler yardımıyla vücudumuzdan ayrılmasına yardımcı olur. Ama yine de, çok yağ içerdikleri gerçeğini göz ardı etmeden yeterli miktarda tüketmekte fayda var.

7. Biber

Biber kolesterolü düşürür. Ayrıca saçlarımız ve cildimizin genç görünmesini sağlamada önemli bir rol oynayan A vitamini, C vitamini ve E vitamini içerir.

8. Fasulye

Yemekten sonra ortaya çıkabilecek ani dalgalanmalar yerine yavaş ve sürekli bir glikoz kaynağı sağlar. Fasulye diyabetli insanlar için iyidir, ancak bu soruna sahip olmasanız bile, fasülye eski hücrelerin yenileriyle değiştirilmesi sürecine yardımcı olur.

9. İncir

Şekiller fruktoz, glukoz, selüloz, pektinler, organik asitler, A, C, B1 , B12 ve daha fazlasını içerir. Sindirim sağlığını iyileştirmek, kemiklerdeki kalsiyumu korumak ve osteoporoz riskini azaltmak için iyidirler.

10. Yumurta

Tavuk yumurtası 12 temel vitamin içerir: A, D, E, H, K, B grubu (B1, B2, B3, B4, B9) ve diğerleri. Yumurtanın sarısı balık yağı kadar çok D vitamini içerir. Tavuk yumurtası da amino asitler açısından zengindir ve aslında bedenlerimizi doğru şekilde inşa etmede önemli bir rol oynar.

Kaynak: https://kadincaozel.com/zihninizi-ve-bedeninizi-zinde-tutmak-icin-10-onemli-besin/