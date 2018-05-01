Vücut yaşı nedir ve nasıl hesaplanır?

İngiliz bilim insanlarının yaptığı araştırmalar gerçek vücut yaşımızın olduğumuzdan daha genç ya da daha yaşlı olabileceğini ortaya koymuşlardır.

Fiziksel sağlık göstergeleri ile gerçek vücut yaşının hesaplanabileceğini söyleyen bilim adamları aynı zamanda yıllara göre hesaplanan yaşın önemli olmadığını değil biyolojik olana bakmak gerektiğini söylüyorlar. Peki, vücut yaşı nasıl hesaplanır?

Vücut yaşı nedir?

Vücut yaşının doğum tarihi olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Vücudumuzda meydana gelen değişikliklere göre genç ya da yaşlı olup olmadığınızı tespit edebilirsiniz. Vücut yaşınızın 40 iken gerçek yaşınız 35 olabilir. Bunun yanı sıra vücut yaşınız 35 iken gerçek yaşınız da 40 olabilir. Bunu belirleyen vücudunuzda ki değişimlerdir ve son dönemlerde birçok kişi biyolojik yaşını öğrenip ona göre bir yaşam düzeni kurmaktadır.

Vücut yaşı nasıl hesaplanır?

Vücut yaşını hesaplamak için günümüzde birçok teknik kullanılmaktadır. Günümüzde en çok tercih edilen hesaplama yöntemlerine baktığımızda;

· Biyolojik güç,

· Genetik miras,

· Yaşam stili

gibi üç temel kriter olduğunu görmekteyiz ve buna göre vücut yaşının hesaplandığını görüyoruz.

Birçok uzman tarafından kabul görmüş kriterlere bir göz attığımızda siz de vücut yaşınızı kolayca hesaplayabilirsiniz. Genetik miras konusunda risk analizleri yapılması vücut yaşınızı hesaplamak için yapılması gereken ilk analizdir. Bunun için kalıtımsal hastalıkları olup olmadığını araştırılması gerekir. Biyolojik güç hesaplaması içinde bireyin fiziksel muayenesi yapılarak biyolojik güç hesaplaması ile kişinin gerçek yaşı hesaplanabilmektedir.

· Cilt elastikiyeti testi,

· 3.tepki testi,

· Göz bebeği boyu testi,

· Denge testi,

· Zihinsel zindelik testi.



Vücut yaşını yükselten faktörler nelerdir?

Vücut yaşı, gerçek yaşınızdan düşük ya da yüksek olabilir. Eklem ve kaslarda oluşan problemlerden tutunda birçok hastalık ve olumsuz etki vücut yaşınızı artıracaktır. Bunun yanı sıra damar sertleşmesi, şeker, stres, depresyon, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, alkol, sigara ve uyku sorunları vücut yaşını arttıran en önemli faktörler arasında gösteriliyor.