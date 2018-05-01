Ceviz suyunun faydaları nelerdir?

Ceviz ara öğünlerde tüketildiği gibi aynı zamanda pek çok tatlıda, mezede ve salatalarda da tercih edilmektedir.

Cevizin içinde bulunan vitamin ve mineraller pek çok rahatsızlığa karşı iyi gelmektedir. Sağlık açısından çok faydalı olan cevizin kendi gibi suyu da pek çok derde derman olmaktadır. Ceviz suyu elde etmek ise oldukça basittir. Bir bardak su içine bir cevizi atarak sabaha kadar bekletiniz. Ardından sabah önce suyu içip, ardından cevizi yiyerek faydalarından yararlanabilirsiniz.

Ceviz suyunun faydaları

Ceviz suyunun faydaları, saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Bu faydalar arasında en dikkat çekici olanı ise kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde metabolizmayı hızlandıran ceviz suyu kilo vermeyi kolaylaştırmaktadır. Diyet yapan kişilerin diyet listelerinin çoğunda ara öğünlerde ceviz veya ceviz suyu bulunmaktadır. Yağ yakımınım da hızlandırdığı için kilo vermek isteyenler mutlaka tüketmesi gereken bir besindir ve içecektir. İçeriğinde barındırdığı Omega-3, yağ asitleri ve magnezyum sayesinde kalp krizi riskini azaltmaktadır. Bunun yanı sıra ise kalp ve damar sağlığını koruyarak kolesterole iyi gelmektedir. Tiroit sorununa karşı da iyi gelmektedir. Düzenli olarak ceviz suyu içmek, tiroitleri düzene sokmaktadır. Gün içinde çok fazla kendinizi bitkin, halsiz ve yorgun hissediyorsanız mutlaka cevizin ve ceviz suyunun mucize etkilerinden faydalanmalısınız.



Ceviz suyunun bilinmeyen faydaları

Ceviz suyu, çok bilinmese de faydası oldukça fazla olan bir içecektir. Ceviz suyu düzenli olarak tüketildiğinde kan şekerini dengelediği gibi aynı zamanda sancılı bir dönem olan adet döneminin daha rahat geçmesine de yardımcı olmaktadır. Ceviz de olduğu gibi ceviz suyu da aynı şekilde beyin sağlığı için ciddi derece faydalıdır. Alzheimer riskini azaltmaktadır.

Ceviz suyunun hamile ve emziren anneler için faydaları

Ceviz suyunun, hamileler için faydaları da bulunmaktadır. Kilo almayı önleyen ceviz suyu aynı zamanda anne adayının ihtiyaç duyduğu folik asidi karşılamaktadır. Oldukça da vitaminli olan ceviz suyu hamile annelere güç ve direnç kazandırmaktadır. Aynı zamanda emziren annelerin, ceviz suyu içmesi hâlinde ceviz suyunun faydaları süt yolu ile bebeğe geçmektedir.