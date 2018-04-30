Kuaförlerdeki ölümcül tehlike!

Özellikle kadınların güzelleşmek uğruna saatlerini geçirdiği kuaför salonları, ölümcül hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Ortak kullanılan cımbız, manikür aletleri, fırça ve saç şekillendiricileri sterilize edilmezse mantar enfeksiyonundan, Hepatit B, C ve AIDS gibi hastalıklara yol açabiliyor. Test edilmeden yapılan saç boyası ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, kuaför salonlarında kadınları bekleyen tehlikelere karşı önemli uyarılarda bulundu.

HAVLUDAN KAPTIĞINIZ BAKTERİ ÖLDÜREBİLİR

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların kişisel hijyenlerine, kullanılan malzeme ve çalışma aletlerinin dezenfeksiyon ve sterilizasyonuna, çalışma ortamının temizliğine azami özen göstermeleri gerekir. Örneğin havlular küf, mantar ve bakteriler için iyi bir üreme alanıdır. Özellikle de nemli banyo ortamında asılı duruyorlarsa... Kullanılmış kirli ve üzerinde mikrop üremiş havluların mantar ve göz enfeksiyonlarına yol açma riski mevcut. Havlularda da tıpkı sabunlardaki gibi ‘staphylococcus aureus’ bakterisinin üremesi de mümkün. Dünya Sağlık Örgütü’nün yüksek riskli bakteriler listesinde ilk 5’te bulunan, Yunanca’da görüntüsü sebebiyle “üzüm salkımı” adı verilen bu bakteri, vücutta bakteri üremesine neden olur ve sıklıkla gıda zehirlenmelerine yol açmasıyla tanınır. Havlulardan kolayca bulaşabilen bu bakteri,bağışıklık sistemi çok güçlü olmayan bebekler ve çok yaşlı kişilerde ölümcül sonuçlara yol açabilir.

ÖNCE TEST SONRA SAÇ BOYASI YAPTIRIN!

Saç boyaları bazen istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler, özellikle kalıcı boyalarda daha fazladır. Saç boyasından kaynaklanan alerjiler; yüzde, göz kapaklarında ve kulak arkasında kızarıklık, kabuklanma, sulanma, kaşıntı ve tüm vücutta ödeme neden olabilir. Kimyasal maddelerden kaynaklanan ödem nedeniyle nefes darlığı ve solunum sıkıntısı ortaya çıkabilir, bu da ölüme kadar giden sonuçlar doğurur. Duyarlı kişilerde saç boyalarının içeriğindeki herhangi bir madde alerjik reaksiyonun gelişmesine neden olabilir. Ancak bu reaksiyonun en sık sorumlu olanı ‘parafenilendiamine (PPD)’ maddesidir. Hassas bünyeye sahip kişilerde vücudun bu maddeyle ikinci kez teması, alerjik reaksiyonların başlamasına sebep olmaktadır.

İlk temas sonrası alerjik tepki görülmemektedir. İkinci kez o maddeyle karşılaşıldığı zaman ise bağışıklık sistemi o maddeyi hatırlamakta ve direkt reaksiyon görülmektedir. Saç boyalarının alerjik etkilerini öğrenmek için dermatoloji hekiminizde yama testi denilen bir alerji testi yaptırın. Test, kişinin sırtına alerjik maddelerin yapıştırılıp 48-72 saat sonra değerlendirilmesi prensibine dayanır. Testin sonucunda tespit edilen alerjik madde varsa, bu maddeyi içermeyen boyaları tercih edin. Saçlarınızı uzun aralıklarla boyatmaya ve boyanın saçta bekletilme süresinin kısa olmasına özen gösterin.

İLK KEZ TEST EDİLECEK BOYADA 2 GÜN DUŞ ALMAYIN

İlk defa saçını boyatacak kişiler, boyayı dirseğin iç yüzü ve kulak arkasında test etmelidir. İki gün boyunca kişi duş almamalıdır. Temas bölgelerinde kızarıklık, kabarma ve kaşıntı gibi bulgular oluşursa boya işlemi yapılmamalıdır. Boya sonrasında alerjik bulgular hissedildiğinde, saçlar bol suyla yıkanmalıdır. Alerjisi durumunda; sulanmayı azaltacak kompresler, kaşıntı kesici özelliği olan antihistaminik tabletler ve kortizon içeren kremler kullanılmaktadır. Yaralar enfekte olmuşsa antibiyotikler kullanılır. Ciddi, yaygın vakalarda sistemik kortizon tedavisine başvurulur.

KENDİ MANİKÜR SETİNİZ OLSUN

Dünyada her yıl birçok kadının manikür yaptırırken AIDS kaptığını unutmamak gerekiyor. Manikür yaptırırken sadece kullanılan manikür aletlerinin değil elinizi soktuğunuz kabın bile temizliği büyük önem taşıyor. Bu nedenle manikür yaptıran kadınların kendi manikür setleri ile güzellik salonlarına gitmelerinde fayda var. Bunun dışında ağda yaptırırken de hijyen kurallarına mutlaka uyulması gerekiyor. Bazı durumlarda kanamaya da neden olan ağda işleminde hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde birçok ciddi hastalığa neden olabiliyor. Ciddi enfeksiyonların yanı sıra siğil (HPV), Hepatit B ve C riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Ağdanın size özel olmasına, ağda bezinin temiz olmasına, ağdayı yapan kişinin eldiven kullanmasına mutlaka dikkat edin. Birden çok kişinin kullandığı makyaj malzemelerini kullanmamakta fayda var. Özellikle yüze sürülen fırçaların, makyaj süngerlerinin size özel olması önemli. Birden fazla kişinin kullandığı rujlar uçuklara neden olabileceği gibi, maskaraların defalarca kullanımı ise göz enfeksiyonlarına neden olabilir.