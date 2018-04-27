Nöralterapi uzmanları İstanbul’da buluşuyor

İki yılda bir düzenlenen Uluslararası Nöralterapi ve Regülasyon Kongresi'nin yedincisi ve IV. Dünya Nöralterapi IFMANT Kongresi 7-10 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul Point Hotel Barbaros'ta Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Yunanistan, İspanya, Meksika, Ekvator, Brezilya ve Kolombiya Nöralterapi Dernekleri tarafından desteklenen kongreler, Uluslararası Nöralterapi Federasyonu (IFMANT) ve Uluslararası Nöralterapi Derneği'nin (IGNH) çatısı altında yapılacak.

Türk Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR) tarafından organize edilen ve modern tıbba yeni bir bakış açısı getirerek birçok kronik hastalığın anlaşılmasına yardımcı olan nöralterapinin ve ağırlıklı olarak ‘Kronik Enflamasyon ve Lokomotor Sistem Hastalıkları'nın ele alınacağı kongrelere bu yıl da yoğun bir katılım olması bekleniyor. Toplam üç gün süreyle yaklaşık 40 sunum ve çeşitli konularda workshop çalışmalarının yer alacağı kongrelerin bilimsel dili Türkçe/İngilizce olacak ve anında çeviri yapılacak.

BNR-NAZLIKUL ÖDÜLÜ ÜÇÜNCÜ KEZ VERİLECEK

Türk Nöralterapi ve Regülasyon Derneği'nin (BNR) 14. yıldönümü olması sebebiyle VII. Uluslararası Nöralterapi ve Regülasyon Kongresi'nde “BNR-Nazlıkul” ödülü, nöralterapi alanında başarı gösterenlere üçüncü kez verilecek.

2016'da İstanbul'da yapılan 6. Nöralterapi Kongresi beklenenin üstünde katılım ve başarı ile gerçekleşmiş, 11 ülkeden 200 hekim katılmıştı.