Dikkat! O ürünlerin zayıflattığı iddia ediliyordu

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, ata tohumlarına devletin sahip çıktığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda bir vatandaş, gerek sebzede gerek meyvede tarım il müdürlüklerine gittiğinde, oradan domatesini, patlıcanını, biberini, salatalığını, kabağını rahatlıkla tedarik edebilecek" dedi.

"ATA TOHUMLARIMIZ BİZİM GENETİK KAYNAKLARIMIZDIR"

Saraçoğlu, insanların enerjisiz yaşayabileceğini ama tohumsuz asla yaşayamayacağını söyledi. Özellikle ata mirası tohumların gelecek açısından çok önemli olduğunu belirten Saraçoğlu, "Özellikle ata tohumlarımız bizim genetik kaynaklarımızdır. Bu genetik kaynakların çok iyi korunması gerekiyor. Bunlar paha biçilmez değerlerimizdir" diye konuştu.

Saraçoğlu, ata tohumlarının, genetik kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğinin korunması gerektiğini vurgulayarak, hayata geçirilen Milli Tarım Projesi ile yerli tohumların koruma altına alınmaya başlandığını ifade etti.Bu kapsamda ata tohumlarının kaynaklarından toplanmaya başlandığını kaydeden Saraçoğlu, şöyle devam etti: "Ata tohumlarımız, bunlar tahıl, sebze, baharat gibi, civardaki köylülerden toplanıyor ve biz bunları çoğaltıyoruz. Devlet buna sahip çıkıyor. Dolayısıyla yıllardır Anadolu'yu arşınlayan yabancılar nice bitkilerimizi, tohumlarımızı götürdüler. Artık buna 'dur' demenin zamanı gelmiştir, bir an önce bunları topluma geri kazandırmak zorundayız. Önümüzdeki yıllarda bir vatandaş, gerek sebzede gerek meyvede tarım il müdürlüklerine gittiğinde, oradan domatesini, patlıcanını, biberini, salatalığını, kabağını rahatlıkla tedarik edebilecek. Tabii tohum deyince buğday, mısır gibi bütün tohumlar olacak."

KATKILI GIDALAR OBEZİTEYE YOL AÇIYOR

Saraçoğlu, Türkiye'de obezitenin eskiden neredeyse hiç konuşulmadığını ancak doğal olmayan yiyeceklerin artmasıyla hastalığın gündeme geldiğini vurguladı.

Doğal yiyecekler biraz fazla tüketilse kilo alma sorununun da yaşanmayacağının altını çizen Saraçoğlu, "Ama doğal olmayan, katkılı gıdalar tüketmeye başlarsanız metabolizma, vücut bunları tanımıyor. Tanımadığı gıdayı da parçalayamıyor ve yağ olarak vücutta biriktiriyor. İşte obezite dediğimiz şey bu. Yani doğruları bilmek lazım. Doğal beslenmek lazım. Millet 'organik tarım' diyor. Demek ki insanları doğal gıdaya yöneltmemiz lazım. Dolayısıyla burada başa dönerek ata tohumlarına yönelmeliyiz" diye konuştu.

"BİTKİ ÇAYLARI ZAYIFLATMIYOR"

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, yaz mevsiminin yaklaşması nedeniyle birçok kişinin diyet yapmaya başladığını belirterek, vatandaşları zayıflama çayları konusunda uyardı.

Tavsiye edilen ve reklamı yapılan bitki çaylarının zayıflatmadığını vurgulayan Saraçoğlu, "Hep söylüyorlar zayıflamak için 5'li çay, 9'lu çay. Yok öyle bir şey. Uydurmasınlar, yalan söylemesinler, insanları kandırmasınlar. Zayıflamak mı istiyorsun, önce doğal gıdayı bulacaksın, bir de az yemeyi öğreneceksin. Yok öyle bir bitki, onun çayını içerim de zayıflarım diye. Yok öyle bir şey" şeklinde konuştu.