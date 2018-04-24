Regresyon ile zayıflama nedir?

Kadınca Özel- Bilinçaltı ve zayıflama ile ilgili tüm merak edilenleri Yaşam Koçu Pınar Erdoğan anlattı….

“Regresyon ile kilo vermek nasıl mümkün olabilir. Bilinçaltımız ilk yaşama başladığımızdan bugüne olayları sebep sonuç ilişkisine bağlayarak bize koruma alanı yaratmak adına bize iyi veya kötü gelebilecek anlamlar vermiştir. Geçmiş Yaşam Regresyon çalışması derinlerde saklı kalmış, bitmemiş işleri tamamlayarak geçmişin izlerini temizlemeye yardım eder. Anne karnında duyduğunuz negatif bir cümle, annemizin endişeleri ya da küçükken yaşadığınız ve sizin önemsiz bulduğunuz bir anı kalan tüm yaşamınızı etkileyebilir.

Mesela Anneniz hamile iken sağlıklı beslenemedi ve doktoru uyarı amaçlı yemek yemelisin çocuğun sağlıksız olur derse; Annenizin korkusu ve endişesi size ‘yemek yemezsem sağlıksız olacağım’ olarak kodlanır. Bilinçaltı Kodlama:Sağlık=Yemek YE!! Böyle bir kodlama ile zaten kilo vermek sizi sağlıksız hissettirecektir. Bu durumda ideal ve bulunmak istediğiniz görünüme ulaşmanız pek mümkün değildir.

Başka bir örnek; çocukken kilo ve yemek ile ilgili bilinçaltına çıkar sağlayan telkinler aldıysanız, ‘yemezsen büyüyemezsin’ gibi, kişi büyümek için çokça yemek yemeyi tercih eder. Bilinçaltı Kodlama:Büyümek=Yemek YE!! Birey kendini güçlü hissetmek ve büyümek için bilinçsizce yemek yemeğe sığınacaktır. Ne zaman zayıflasa güçsüz hissetmesine sebep olacaktır.

Regresyonun asıl hedeflediği, geçmişten gelen bize zarar veren en önemlisi bizim fark etmediğimiz kötü kodlardan arınmamıza ve onları bilinç düzeyine çıkararak özgürleşmemizdir. Bugünkü davranışlarımızı belirleyen ve etkileyen geçmişte yaşadığımız olayların, sıkışmış duygusal etkisidir ve bu yaşanılan olayların enerjisini boşaltarak asıl olmanız gereken halinize kavuşmanıza yardımcı olacaktır.

Regresyon çalışmasında trans halindeki danışanın, ana rahminden başlayarak şuan ki zamanın 1 sn öncesine kadar sahip olduğu zaman diliminde kendisini negatif etkileyen olayların, buna bağlı duygu, düşünce, eylem ve anıların kayıtlarına ulaşarak şu anki hayatını etkileyen içinde bulunduğu durumların, düşüncelerin ve davranışların geçmişteki (travmatik) kaynaklarını bularak yeni arzuladığı şekilde kodlamasına yardımcı olmaktır.

Zayıflamanıza engellerin bugüne yansıma şekilleri ,sağlıksız beslenme ve aşırı yeme alışkanlıklarıdır.Sağlıklı ve normal kilolu bir beden için, iyi beslenme ve egzersize ihtiyaç olduğu açıktır. Ancak fazla kilolu milyonlarca insan kilo verememekte ve şişmanlıktan kurtulamamaktadır. Kilo vermenin en cesaret kırıcı yönü ise kişinin umudunu ve inancını yitirmesidir. Gösterilen her çaba, kiloların hepsinin geri alınacağına dair inanç (ve korku) ile boşa çıkmaktadır.

Öncelikle kişinin dirayetli ve kendine olan inancı, niyeti önemlidir. Kişinin niyetine enerji katarak; ‘sağlıklı ideal kilomda olmak istiyorum’ şeklinde dillendirmesi bir bilinçaltına mesaj vermektir. Bunun üzerine farkındalığını ne hissettiğine odaklamak önemli. Beden zaten hisler aracılığı ile konuşur.

Önemli olan kişinin duyguları ve korkularıyla yüzleşme cesaretini göstermesi, geçmişten gelen çözülmemiş meselelerini çözmesi sadece diyet uygulayarak ya da spor yaparak sağlıklı ve dengeli bir şekilde ideal kilosunda olamayacağını kavramasıdır. Zihin, beden ve ruh bir bütün. Bu anlayışla geçmişin yanlış inanç kalıplarına ve duygulara bakmak gerek. Aksi takdirde yapılan en uygun diyetlerden sonra, en ideal spor yapma düzeninden sonra bile verilen kilolar zaman içinde alınır. Geçmişi anlamadan, geleceğe ilerleme olmaz, duyguları serbest bırakmadan kalıcı ideal kiloda olunabileceği düşünülemez.

Regresyon çalışması ve Geçmiş Yaşam Regresyonu; depresyon, fobiler, kaygı, endişe, açıklanamayan ağrılar, panik atak, travma sonrası stres, takıntılı düşünceler, karma temizliği, ayrıca enerji alanının davetsiz enerjilerden temizlenmesi durumlarında çok etkili bir çalışmadır. Geçmiş yaşam regresyon çalışması birey odaklı bir çalışma olmakla birlikte evrensel boyutta katkılar getiren bir çalışmadır. Kendinizi seans sonrası mutlu, huzurlu, farkında, yenilenmiş ve hafiflemiş hissederek uyanabilirsiniz.”