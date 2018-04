Protein tozu satın alma rehberi Protein34

Et, yumurta ve süt ürünleri gibi bazı besinler protein değeri açısından oldukça zengindir. İnsan vücudu yağlarda olduğu gibi proteinlerin depolanmasını gerçekleştirmez. Bu nedenle günlük olarak düzenli protein alımı gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Doğada bulunan besinler yoluyla protein alımı gerçekleştirilmesi için besinler içerisinde yer alan karbonhidrat ve yağlarında alımının gerçekleştirilmesi gerekir. Bu nedenle spor yapan kişiler tarafından protein tozu takviyesi alımı oldukça popüler olmasının yanı sıra gerekli bir takviyedir. Profesyonel sporcular günlük protein ihtiyaçlarının giderilebilmesi için dakikalar içerisinde kullanıma uygun hale getirilen protein tozlarını tercih etmektedirler.



Protein Tozu Nedir ?



Protein tozu, günlük düzenli beslenme programlarından günlük protein ihtiyacını karşılayamayan (ki bu durum genellikle sporcularda görülür) kişiler tarafından vücudun ihtiyacı olan proteinin alınabilmesini sağlamak amacıyla tüketilen bir besin takviyesidir. Bu gibi durumlarda amatör veyahut profesyonel sporcular tarafından sıkça tercih edilen bir besin takviyesidir. Bu durumu vurguluyoruz çünkü protein tozu bir ilaç değildir ve çoğunluk tarafından yanlış bilinen bir gerçektir bu. Sağlığınızı riske edecek herhangi bir durumu bulunmamaktadır. Süte alerjisi olan kişilerin kullanmaması önerilir çünkü protein tozları sütten üretilmektedir.

Protein Tozu Ne Zaman ve Nasıl Kullanılmalıdır?



Protein tozları isminden de anlayabileceğiniz üzere toz formunda bulunmaktadırlar. Bu nedenle tek başına tüketimi mümkün değildir. Protein tozları bir sıvı içerisine katılarak çözünmesi beklenmelidir. Protein tozuyla karıştırılmak için çoğunlukla su tercih ediliyor olsa da süt ya da meyve suyu tercihi de görülebilmektedir. Toz sıvının içerisine katılmasının ardından düzgün bir şekilde karıştırılmalı ve tamamen çözülmesi beklenmelidir. Gerekirse birkaç dakika boyunca karıştırma işlemin devam edilmelidir. Karışımın iyi yapılması proteinin daha hızlı sindirilmesine ve içim sırasında ağzınıza direk olarak tozun gelmesini önleyecektir.



Protein tozlarının ne zaman kullanılması gerektiği konusuna gelirsek, sizlere örnekleri en yaygın kullanıma sahip olan Whey Protein ve Kazein Protein üzerinden anlatacağız. Bu iki protein türünün kullanım zamanları ve kullanım amaçları birbirinden oldukça farklıdır. Protein tozu takviyesi alacak sporcuların bu takviyeleri gelişi güzel almaktansa, bilgili bir şekilde doğru zamanlamayla almaları daha verimli bir sonuç elde etmelerini sağlayacaktır.



NOT: Spor yapan bir kişi ortalama kilosunun 2 katı kadar (gram cinsinden) proteine ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacın tamamı değil bir bölümü protein tozundan sağlanmalıdır. Düzenli olarak beslenmenize ve doğada bulunan besinler protein alımına devam etmelisiniz.



Whey Protein Ne Zaman Kullanılır ?



Whey Proteinlerin tamamen çözülmesi ortalama 1-2 saat aralığında gerçekleşmektedir. Fakat oldukça kısa süre içerisinde çözülmeye başlayarak vücudunuza protein desteği sağlamaya başlayacaktır. Bu nedenle en uygun kullanım zamanı antrenmanlardan hemen sonra şeklindedir. Bunun yanı sıra antrenman öncesinde kullanım içinde uygun bir protein tozu çeşididir. Antrenmanlarınızdan ortalama 45-1 saat öncesinde whey protein takviyesi alarak, antrenmanlarınıza başlayabilirsiniz. Fakat bu şekilde protein tozu alımının ardından antrenmanınız bitene kadar kesinlikle yemek yememeli, mümkün olduğunca su vs. içmemelisiniz.



Kazein Protein Ne Zaman Kullanılır ?



Kazein Protein, Whey Proteine oranla çok daha yavaş ve geç sindirilir. Bu nedenle çoğu profesyonel sporcu tarafından gece yatmadan önce sindirilmektedir. Ortalama 7 saat süren tam sindirim işlemleri uykunuz süresince vücudunuza protein desteği sağlayarak büyüme, gelişme ve onarım işlemlerine destek olacaktır. Küçükken annelerimizin bizlere söylediği uyusun da büyüsün ninnisi aslında bir gerçek üzerine söylenmiştir. İnsan vücudu uyku sırasında büyüme ve gelişme göstermektedir. Bu nedenle kazein protein bu aşamada oldukça etkili bir takviyedir.



Ek olarak kompleks olarak tabir edilen karışık proteinler günün her saati şişkinlik yapmayacak şekilde kullanılabilir.

