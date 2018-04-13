Hangi iddialı dizi final yapıyor?

Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar, atv'nin Koliba Film imzalı dizisi Kanatsız Kuşlar'ın final yapmaya hazırlandığını yazdı.

Mesut YAR / POSTA

O da mı bitiyor?

“Kanatsız Kuşlar”, atv’nin sevilen işlerinden biriydi. Böyle geçmiş zaman ekiyle konuşmamın nedeni dizinin kısa bir süre sonra final yapma kararı alması... Açıkçası “Kanatsız Kuşlar”, “gitti gidecek” listemde yoktu. Bu benim için de sürpriz oldu diyebilirim. “Gelince yaz ayları, gevşiyor yayın akışı yayları” diyelim... Bu arada yapımcı Koliba Film yeni bir dizi için Kanal D ve atv ile görüşme halindeymiş. İşini adam gibi yapan Ata Türkoğlu’na “yolun açık olsun” diyorum!

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