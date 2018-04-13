Doğuş Yayın Grubu'nda üst düzey görev değişimi!

MEDYATAVA - Doğuş Yayın Grubu Ekonomi Grup Başkanı Servet Yıldırım, 1 Mayıs 2018 itibarıyla Doğuş Grubu'nda İstişare Konseyi Üyeliği görevini üstlenecek.

Servet Yıldırım'ın NTV'de yayınlanan 'Geri Sayım' programına da devam edeceği öğrenildi. Yıldırım'ın görev değişimi, çalışanlara böyle duyuruldu:

"Değerli Arkadaşlar,

Bünyemizde Ekonomi Grup Başkanı olarak çalışmakta olan Sn. Servet Yıldırım, 1 Mayıs 2018 itibarıyla Doğuş Grubu'nda İstişare Konseyi Üyeliğine getirilmiştir.

Ntv'deki "Geri Sayım" programına devam edecek olan Sn. Servet Yıldırım'ın bilgi, deneyim ve tecrübelerinden yararlanmayı her zaman sürdüreceğiz.

Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla."