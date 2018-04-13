Jet sosyete'ye sürpriz konuk!

Star TV'nin sevilen dizisi "Jet Sosyete"nin bu hafta yayınlanacak bölümüne şarkıcı Oğuzhan Koç konuk oluyor...

Ozan(Sarp Apak)ın yakın arkadaşını canlandıran Oğuzhan Koç sempatik tavırları ve şarkıları ile sete renk kattı. Sarp Apak ile düet yapan başarılı sanatçının çekimleri kahkahalar eşliğinde geçti. Oğuzhan Koç sevilen parçaları "Vermem seni ellere" ve "Küsme aşka" gibi en sevilen parçalarını sette söyledi.

Her Pazar Star TV ekranlarında yer alan dizinin kadrosunda Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Ecem Uzun ve Deniz Cengiz yer alıyor, BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından çekiliyor.

Jet Sosyete, 15 Nisan Pazar 20.00’de Star’da.