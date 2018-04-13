Uğur Dündar FETÖ mağduru sıfatıyla ifade verdi

SÖZCÜ - İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında, usta gazeteci, Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar, İzmir Adliyesi’ne gitti. FETÖ mağdurlarından Dündar, İzmir 14. Ağır Ceza Hakimliği’ne tanık olarak ifade verdi.

İfadesinde Türkiye’nin tanıdığı, yaklaşık yarım asırdır gazetecilik yapan bir kişi olduğunu belirten Uğur Dündar, “Sanıklardan Ali Fuat Yılmazer bir gün çalıştığım televizyona kızını getirip gezdirirken benim odama uğramış, ‘Gel kızım, senin, Türkiye’nin en dürüst gazetecisi ile fotoğrafını çekeyim’ demişti. Bu sanık bir yandan bana ‘Türkiye’nin en dürüst gazetecisi’ diyor, ancak daha sonradan benim özel hayatımda ve sosyal hayatımdaki tüm konuşmalarımı ve faaliyetlerimi illegal olarak izliyor. Ben açık yaşayan biriyim. ‘Acaba bulurlar mı’ diye gizlediğim bir hayatım yoktur. Ancak bu dinlemenin illegal olarak yapılması gurur kırıcı ve son derece utanç verici bir durumdur. Bu nedenle ben kendimi mağdur hissediyorum ve tüm sanıklardan şikayetçiyim. Davaya katılmak ve takip etmek istiyorum” dedi.

VIP DİNLEME LİSTESİ

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde arafından kabul edilen 238 sayfalık iddianamede, “Fetullah Gülen’in talimatıyla şüphelilerin İstanbul ve diğer illerde yapılan veya yapılacak olan operasyon ve faaliyetlere zemin hazırlamak amacıyla emniyet istihbarat şubelerini bir casusluk örgütü mantığı ile kullandığı, dinlemeleri, örgütün amacına uygun, şantaj ve tehdite yarar nitelikte belge ve suç delili toplama alanı olarak kullanmaya çalıştıkları” ifade ediliyor. İddianamede bu kapsamda 44 şüpheli istihbarat polisinin, 59 kişiyi hukuka aykırı bir şekilde dinledikleri belirtiliyor. Liste, kamuoyunda “FETÖ’nün VIP dinleme listesi” olarak nitelenmişti.

SANIKLAR HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

İddianamede FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Erol Demirhan’ın da aralarında bulunduğu 45 şüpheli hakkında “Silah terör örgütü kurmak ve üye olmak”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme”, “Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği” ve “Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek” suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

YASADIŞI DİNLENEN MAĞDURLAR

CHP Milletvekili Muharrem İnce, iş adamları Ali Koç, Caroline Nicole Koç, Ferit Şahenk, Mehmet Emin Karamehmet, Mustafa Süzer, Fevzi Bülent Özaydınlı, Atalay Şahinoğlu, Erol Altaca, Mehmet Yörük, Melih Türker, Mehmet Topsoy, Ali İhsan Karacan, Yener Şenok, Süleyman Kocakaya, Dursun Ali Yılmaz, Memduh Karakullukçu, Sezai Çanakçı, İbrahim Çağlar, Özay Şendir, Ömer Lütfi Karagöz, Cemal Tanıl Küçük, emekli korgeneral Metin Yavuz Yalçın, gazeteciler Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, Tufan Türenç, Murat Yetkin, Zafer Mutlu, Can Dündar, Aslı Aydıntaşbaş, Mehmet Faraç, İsmail Küçükkaya, Mirgün Cabas, İbrahim Yıldız, Amberin Zaman, Şirin Payzın, Nihat Genç, Rasih Yılmaz, Selahattin Sadıkoğlu, Ergün Diler, Cengiz Semercioğlu, Engin Ardıç, Bedri Baykam, Melih Meriç, Metin Yüksel, Saner Ayar, Recep Tepeli, Ruhat Mengi, Bülent Çöltekin, Rıdvan Bıyık, Mustafa Şekeroğlu, Gülden Aydın, Nuri Çolakoğlu, Faruk Bildirici, Suna Vidinli, Arslan Bulut, Özdemir İnce, Mehmet Emin Darendeliler, Ahmet Altınel, Hüseyin Özalp.