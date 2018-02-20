Bergüzar Korel'in o isyanına flaş teklif!

Habertürk Gazetesi yazarı Mustafa Doğan, ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in, çocuk istismarına dikkat çekmek için yaptığı ve büyük ses getiren videolu paylaşımının kamu spotu olarak yayınlanması teklifinde bulundu.

Habertürk yazarı Mustafa Doğan'ın konuyla ilgili yazısı şöyle:

Korel’in isyanı kamu spotu olsun

KANIMIZI donduran, insanlığımızdan utandıran çocuk istismarı haberlerinin maalesef ardı arkası kesilmiyor.

Bir baba olarak insan görünümlü o mahluklarla ilgili hissettiklerimi buraya yazmam mümkün değil. Kendi pisliklerinde boğulmaları en büyük temennim.

Zaten bu tür olaylar sonrası idam cezasının ülkemizde uygulanmıyor oluşunu gerçekten sorguluyorum! Bazı vakalar için idamın işletilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Benzer durumların yaşanmaması, yaşananların da üstünün örtülmemesi için başlatılan “Çocuk Susar Sen Susma” kampanyasını yürekten destekliyorum.

Ama yetmez!

Kampanya sosyal medyayla sınırlı kalmamalı, daha geniş kitlelere ulaşmalı ve bir bilinç oluşuncaya dek devam etmeli.

Bu açıdan bir sanatçı ve aynı zamanda anne olan Bergüzar Korel’in isyanını dillendirdiği paylaşım çok kıymetli.

Ne diyor orada Korel…

“Lütfen çocuklarınıza kimsenin onlara dokunamayacağını, böyle bir durum yaşandığında ses çıkarmaları ve derhal size söylemeleri gerektiğini, bunun bir ayıp değil, onların utanacağı bir durum değil, karşı tarafın suçu, rezilliği, iğrençliği olduğunu ve karşılığında cezalandırılmaları gerektiğini öğretin. Korkmamaları ve yaşadıklarını dile getirdiklerinde her zaman onların yanlarında olacağınızı, korunacaklarını anlatın. Çocuk susar demeyin, çocuğunuza susmayı değil, sesini çıkarmayı öğretin, çocuk susmaz, susmamalı.”

Her kelimesine, her satırına yürekten katılıyorum.

Ve bu paylaşımın televizyon kanallarında kamu spotu olarak yayınlanmasını öneriyorum.

Tek başına bunu yapmak sorunu çözmez belki ama kıymetli bir adım olur.

Umarım okullarda da bu konularda dersler verilir.

Umarım yetkili kurumlar da gerekli adımları atar.

Ve dilerim böyle olaylar bir daha asla yaşanmaz...

İşte, Bergüzar Korel'in o paylaşımı;