Ahmet Hakan: Asansörde birden halvet

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Nurettin Yıldız'ın yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalması neticesinde İslam’a göre "halvet" şartlarının oluşacağı yönünde verdiği fetvayı eleştiren bir yazı kaleme aldı.

Hakan'ın "Asansörde birden halvet" başlığıyla yayınladıı yazısı şöyle;

Hocanın biri...

“Asansörde bir kadın ile bir erkek sekizinci kata çıkarsa halvet etmiş olur mu?” meselesine kafayı takmış.

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Televizyonun tekinde de...

“Bir kadın TV izlerken ekrana çıkan erkekler karşısında tesettüre girmeli mi?” sorusuna cevap aranmış.

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Bu ve buna benzer olaylara baktığımızda...

Dinimizin en temel meselelerinin şunlar olduğunu zannederiz:

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- Kot pantolon giyen kızlar.

- İlişki kurulacak kızların yaşları...

- Yemeğin hangi elle yeneceği...

- Asansörde halvet...

Falan...

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Peki ya ahlak?

Kot pantolon yoksa gerisi hikâye mi yani?

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Peki ya haram yemek?

Sağ elle ye de ne yersen ye mi yani?

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Peki ya yalan söylemek?

Söyle canım söyle yeter ki asansörde halvet olma mı yani?

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Peki ya kul hakkı?

Boş geç onu, sen evleneceğin kızın yaşına odaklan mı yani?

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Daha fazla uzatmak istemiyorum.

Tek bir şey söyleyeceğim:

Dinimizin acilen bel altından bel üstüne çıkarılması gerekiyor.

Yoksa bunlar milletimizi dinden, imandan çıkaracaklar.

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