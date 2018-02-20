20 Şubat 2018 08:26

Ahmet Hakan: Asansörde birden halvet

Ahmet Hakan: Asansörde birden halvet
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Nurettin Yıldız'ın yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalması neticesinde İslam’a göre "halvet" şartlarının oluşacağı yönünde verdiği fetvayı eleştiren bir yazı kaleme aldı.
+ A -

Paylaş

Hakan'ın "Asansörde birden halvet" başlığıyla yayınladıı yazısı şöyle;

Hocanın biri...

“Asansörde bir kadın ile bir erkek sekizinci kata çıkarsa halvet etmiş olur mu?” meselesine kafayı takmış.

*

Televizyonun tekinde de...

“Bir kadın TV izlerken ekrana çıkan erkekler karşısında tesettüre girmeli mi?” sorusuna cevap aranmış.

*

Bu ve buna benzer olaylara baktığımızda...

Dinimizin en temel meselelerinin şunlar olduğunu zannederiz:

*

- Kot pantolon giyen kızlar.

- İlişki kurulacak kızların yaşları...

- Yemeğin hangi elle yeneceği...

- Asansörde halvet...

Falan...

*

Peki ya ahlak?

Kot pantolon yoksa gerisi hikâye mi yani?

*

Peki ya haram yemek?

Sağ elle ye de ne yersen ye mi yani?

*

Peki ya yalan söylemek?

Söyle canım söyle yeter ki asansörde halvet olma mı yani?

*

Peki ya kul hakkı?

Boş geç onu, sen evleneceğin kızın yaşına odaklan mı yani?

*

Daha fazla uzatmak istemiyorum.

Tek bir şey söyleyeceğim:

Dinimizin acilen bel altından bel üstüne çıkarılması gerekiyor.

Yoksa bunlar milletimizi dinden, imandan çıkaracaklar.

Hakan'ın yazısının tamamını okumak için TIKLAYIN

 

Çok Okunanlar

Medya