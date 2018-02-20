Ahmet Hakan: Asansörde birden halvet

Hakan'ın "Asansörde birden halvet" başlığıyla yayınladıı yazısı şöyle;
Hocanın biri...
“Asansörde bir kadın ile bir erkek sekizinci kata çıkarsa halvet etmiş olur mu?” meselesine kafayı takmış.
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Televizyonun tekinde de...
“Bir kadın TV izlerken ekrana çıkan erkekler karşısında tesettüre girmeli mi?” sorusuna cevap aranmış.
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Bu ve buna benzer olaylara baktığımızda...
Dinimizin en temel meselelerinin şunlar olduğunu zannederiz:
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- Kot pantolon giyen kızlar.
- İlişki kurulacak kızların yaşları...
- Yemeğin hangi elle yeneceği...
- Asansörde halvet...
Falan...
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Peki ya ahlak?
Kot pantolon yoksa gerisi hikâye mi yani?
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Peki ya haram yemek?
Sağ elle ye de ne yersen ye mi yani?
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Peki ya yalan söylemek?
Söyle canım söyle yeter ki asansörde halvet olma mı yani?
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Peki ya kul hakkı?
Boş geç onu, sen evleneceğin kızın yaşına odaklan mı yani?
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Daha fazla uzatmak istemiyorum.
Tek bir şey söyleyeceğim:
Dinimizin acilen bel altından bel üstüne çıkarılması gerekiyor.
Yoksa bunlar milletimizi dinden, imandan çıkaracaklar.
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