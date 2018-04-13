D&R'ın satışı ile ilgili CHP harekete geçiyor

Doğan Holding, medya kuruluşlarının ardından D&R'ı da satma kararı aldı. KAP'a gönderilen açıklamaya göre D&R'ın 440 milyon liraya satışı konusunda Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen iş adamı Ömer Faruk Kalyoncu ile anlaştı. Turkuvaz grubunun yönetim kurulu başkanvekili ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak.

Doğan Holding bir şirketini daha satıyor! İşte fiyatı



YARKADAŞ: REKABET KURUMU'NA BAŞVURACAĞIM



CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, D&R'ın Turkuvaz grubuna satışının gerçekleşmesinin ardından Rekabet Kurumu'na başvuracağını duyurdu.



CHP'li Yarkadaş'ın D&R'ın satışıyla ilgili tweetleri şöyle:



"AMAZON'un D&R'ı satın almaktan vazgeçmesi; D&R'ın yeni sahibinin ise TK olarak bilinen Turkuvaz olması, kültür sanat hayatına ölümcül bir darbedir. Bu satış aynı zamanda tekelleşmedir. Kültür dünyası çoraklaşıyor. Satışın gerçekleşmesinin ardından Rekabet Kurumu'na başvuracağım.

2- TK'nın D&R'ı satın alması, özellikle muhalif kesimin eserlerinin halka ulaşmasını engelleyecektir. Bu yüzden, başta partimizin belediyelerine görev düşmektedir. Bölgesel kitap fuarları ile aydınlanmacı eserleri halka ulaştırmak için daha çok fuar düzenlemek gerekiyor.

3- Muhalif kesimlerin yaygın bir dağıtım ağı kurulması için bir araya gelmesi şarttır. Memleketin kültür sanat hayatı, TK'nın kaderine bırakılamayacak kadar önemlidir. TK, Turkuaz Kitap değil, TEKEL KİTAP denektir. Tekelciliğe teslim olunmamalıdır. Mücadele, aydınların borcudur."